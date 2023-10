Inarrestabile Giorgia Rossi: l’allenamento sexy accende i fan

Giorgia Rossi non si ferma mai: il video del suo ultimo allenamento è talmente sexy da aver fatto girare la testa ai follower.

Sulla sua bellezza si potrebbero versare fiumi di inchiostro e battere alla tastiera milioni e milioni di parole. Non basterebbe in ogni caso, però, a rendere l’idea di quanto Madre Natura sia stata generosa con lei. Lasceremo quindi che a parlare siano le sue foto, o meglio ancora i video, come in questo caso.

Non ci stupisce affatto che, in un panorama tanto variegato ed affollato, Giorgia Rossi sia una delle giornaliste sportive più amate in assoluto. Ha saputo farsi breccia in un mondo molto competitivo, sfoderando tutto il suo talento e la sua preparazione in materia sportiva. Il calcio è il suo grande amore ed è stata abilissima a trasmetterlo attraverso il piccolo schermo. Questo ha fatto sì che gli appassionati la sentissero particolarmente vicina e iniziassero ad apprezzare le sue dirette da bordo campo, gli interventi in studio e le interviste ai calciatori della Serie A. Dazn ci aveva visto giusto, insomma, quando ha deciso di soffiarla alla concorrenza e di spalancarle le porte della streaming tv.

La splendida Giorgia, di origini romane, ha saputo ampiamente ripagare la fiducia che era stata riposta in lei. Ed eccola qui, ora, amatissima e sempre molto impegnata tra gli studi di Dazn e le trasferte infrasettimanali e del fine settimana. Con lei sullo schermo, diciamocelo, le partite hanno tutto un altro sapore.

Giorgia Rossi, il video lascia i fan di stucco

Benché il lavoro la tenga occupata per gran parte della giornata, la Rossi non ha mai messo da parte le altre sue passioni. Men che meno quella per lo sport “praticato”, essendo lei una donna che ama tenersi in forma e migliorarsi sempre più. Cosa che, a giudicare dai risultati, le riesce davvero benissimo.

Giorgia ha un fisico bestiale e questo, sbaglia chi crede che sia così, non è solo merito di Madre Natura. La stella della streaming tv tiene molto al suo corpo e si allena con grande costanza e determinazione, ben conscia di quanto sia importante l’attività fisica. Molto spesso mostra i suoi allenamenti sui social network, cosa che ha fatto anche nelle scorse ore avvalendosi delle Instagram Stories.

Solo che stavolta non è alle prese con la sala pesi o con l’aerobica, ma con un esercizio tanto stancante quanto divertente. Come se “giocasse” al vecchio Twister, tanto in voga nel secolo scorso, la giornalista “rincorre” delle luci colorate spostandosi di qua e di là mantenendo sempre la posizione propria delle flessioni. Estenuante, certo, ma anche supersexy, considerando che con quel completo sportivo così succinto si vede praticamente tutto, o quasi.