Sara Croce, questo è solo un assaggio | Tuta aderentissima: fan increduli

Sara Croce, questo è solamente un assaggio: la modella si sta preparando per una nuova avventura e, per l’occasione, ha optato per una tuta aderentissima.

I social hanno perso la testa per lei: modella, influencer e volto del piccolo schermo, Sara Croce è senza dubbio una delle personalità più amate del momento. Classe 1998, si è fatta conoscere al grande pubblico nei panni della splendida Madre Natura di Ciao Darwin, per poi ricoprire il ruolo di Bonas ad Avanti un altro. Presto una nuova avventura avrà inizio e, in queste ore, ha condiviso un assaggio davvero mozzafiato.

La sua bellezza fuori dal comune e il suo fascino esplosivo non sono mai passati inosservati. Sara Croce ha sempre sognato di poter entrare, un giorno, a far parte del mondo dello spettacolo e in questi anni ha avuto modo di farsi conoscere ai telespettatori facendo breccia nel loro cuore. Dopo aver partecipato a Miss Italia, ha cominciato a lavorare come modella diventando la protagonista di numerosi servizi fotografici e spot.

La svolta, per la meravigliosa modella, è arrivata nel 2019, anno in cui è stata scelta per vestire i panni di Madre Natura a Ciao Darwin. Oggi la ex Bonas di Avanti un altro può vantare una grandissima popolarità, non solo sul piccolo schermo ma anche sui social e, in particolare, su Instagram. Qui, infatti, ha un profilo seguito da 1 milione di persone, con le quali interagisce quotidianamente lasciandole ogni volta senza respiro.

Sara Croce, il dietro le quinte scatena i fan: con quella tuta aderente è da sensazionale

Presto per Sara avrà inizio una nuova avventura: nelle prossime settimane sarà tra i protagonisti di Ballando con le stelle, il celebre talent show condotto da Milly Carlucci. L’influencer farà coppia fissa con Luca Favilla, ex ballerino di Amici insieme al quale ha già iniziato a cimentarsi nelle sue prime coreografie.

Per la modella si prospetta una sfida che sarà sicuramente una novità, non solo per lei ma anche per i suoi fan, i quali avranno modo di vederla in una versione totalmente diversa dal solito. Le prove sono già cominciate e, su Instagram, la Croce ha condiviso alcune anteprime con i suoi tanti e affezionati follower.

Nelle sue storie, infatti, ha mostrato ai seguaci il dietro le quinte della trasmissione, senza mancare di far vedere i camerini dello studio. Sara non ha nascosto il suo entusiasmo, rendendo i follower partecipi con il suo ultimo post. “Noi ci siamo preparando… o almeno ci sto provando” ha affermato ironicamente nella didascalia.

View this post on Instagram A post shared by Sara Croce (@saracroce98)

Nei video in cui è possibile vederla mentre gira per lo studio, o durante le prove insieme a Luca, ai fan non è sfuggito il suo look: la Croce ha sfoggiato un sensualissima tuta intera piuttosto attillata, ad evidenziare la sua silhouette. Inutile dire che le sta d’incanto, sottolineando le sue curve, con un risultato da far girare la testa.