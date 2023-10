Ecco i limiti del Milan: “Pioli è ok, Calabria è uno dei problemi principali”

Lo 0-0 contro il Borussia Dortmound mette il Milan nei guai in Champions: i tifosi se la prendono con Calabria e con i tanti problemi tattici non risolti da Pioli.

Enrico Silvestrin, ex vj di MTV e tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per commentare il pareggio in Germania del Milan che complica il percorso in Champions League. “Il problema è che l’anno scorso non potevano essere sostituiti tutti“, ha esordito l’intervistato. “Calabria è uno dei problemi principali del Milan allo stato attuale delle cose”.

Silvestrin parla di una formazione sbagliata da parte del Milan, ma non vuole prendersela con mister Pioli. Secondo lui tutti i problemi nascondo dagli interpreti (vedi il citato Calabria) non adeguati alla competizione europea. “Il Milan ha reso abbordabile il proprio girone, ma come mentalità serve fare degli step anche in termini di cinismo. Dipende anche da chi mandi in campo. La formazione del primo tempo, come quella col Newcastle, non è stata ottimale“.

“Ieri il secondo tempo è stata un’altra partita, perché c’erano in campo giocatori di movimento, più dinamici. Mi piace molto il 4-3-3 visto contro il Cagliari, dove appunto c’erano giocatori dinamici. Se Pulisic e Theo sbagliano due goal clamorosi non è mai colpa dell’allenatore. Pioli si fida tanto dei suoi, ma io non condivido sempre le sue idee. Secondo me sono altre le forze migliori”.

Silvestrin boccia Giroud e Calabria: “Ecco i problemi del Milan“

“Okafor se lo mangia Giroud in questo momento. Il francese va bene se lanci lungo, ma il Milan deve costruire dal basso, perché ha i calciatori per poterlo fare“, ha continuato Silvestrin. “Leao ha bisogno di fare un salto di qualità”.

“Quindi, oltre a Calabria, il centrocampista centrale e il centravanti sono i due problemi del Milan. Mi piace molto Musah, così come sono felicissimo del reintegro di Adli. Il ragazzo è sempre stato un uomo squadra, non ha mai sollevato una polemica e ha lavorato messo anche in disparte. Gli voglio tanto bene, più di quanto ne voglia a Tonali. Ha fatto una gran bella partita, il problema non è lui”.

“Allo stesso modo un problema non è Chukwueze, che deve entrare in dei meccanismi“, è andato avanti l’intervistato. “Deve migliorare, con il passare del tempo inizierà anche a saltare l’uomo e migliorerà”.

“Dopo ieri non ho nulla da dire su Pioli. Cerco di essere obiettivo: non ha crediti infiniti ma mi ha restituito il piacere di guardare il Milan. Il Milan ha altri problemi che non sono lui. Finché ci permette di perdere una partita vincendo tutte le altre io me lo tengo stretto”.