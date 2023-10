Tennis, crepuscolo piccante: costume sgambato e curve sfacciate

Tennis, la foto della wag in costume ha inevitabilmente creato un po’ di scompiglio sui social: sensualità ai massimi livelli.

Sembrava che nulla, al di là del tennis, gli interessasse. Che la sua sola priorità fosse quella di scalare il ranking e di dare filo da torcere ai campioni più acclamati. Non fosse altro per dimostrare il reale valore della nuova generazione e spodestare le vecchie leve. Operazione che gli è peraltro in parte riuscita, essendo lui riuscito a raggiungere la quarta posizione.

Adesso, però, per quanto lo sport resti naturalmente la sua più grande passione, sa che c’è vita al di là della racchetta. Non è più concentrato solo ed esclusivamente sulla sua carriera, com’è sempre parso essere, perché adesso al suo fianco c’è una ragazza. Una ragazza bellissima che non lo ha distolto dai suoi impegni sportivi ma che, per forza di cose, gli ha cambiato la vita. Holger Rune ha vuotato il sacco qualche giorno fa, postando un video che lo ritraeva in compagnia di un’avvenente brunetta. Una brunetta che abbiamo scoperto chiamarsi, poi, Caroline Donzella. Un volto non del tutto nuovo, avendo lei avuto una relazione con l’attaccante del Cagliari, in prestito dal Monza, Andrea Petagna.

La sensualissima e nuova fiamma di Rune, in ogni caso, era già famosa al di là di questo. Il suo profilo social è abbastanza affollato e sono in tanti a pensare che il tennista abbia vinto uno Slam, mettendosi insieme a lei. Perché? Semplice: provate a dare un’occhiata alle foto di questa nuova ed incredibile wag.

Tennis, la wag in costume fa magie: è troppo bella

Caroline, converrete con noi, è stupenda. Ha un viso bellissimo e un fisico scolpito, ragion per cui è uno di quei tipi che non passano inosservati. E ora che è la dolce metà del quarto miglior giocatore al mondo, la sua popolarità raggiungerà livelli inimmaginabili.

Soprattutto se continuerà a postare, come speriamo faccia, delle foto simili a quella che ha pubblicato nelle scorse ore. L’incantevole Caroline dalle curve d’oro si è concessa un bagno al crepuscolo e ha ben pensato che quello fosse un momento da immortalare. Qualcuno l’ha così fotografata in mezzo agli scogli.

Non si tratta di una foto nitida, anzi, ma è sufficientemente chiara da lasciare senza fiato. Indossa un costume intero sgambatissimo, motivo per il quale le curve con cui ha già steso parecchi fan sono deliziosamente in vista. Una sirena, insomma, che faremo fatica a dimenticare.