Tennis, sotto il blazer non c’è niente: lo scatto infuocato ti farà girare la testa

Il suo addio al tennis era arrivato come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se l’aspettava, nessuno avrebbe mai potuto neanche predirlo, impensabile com’era che potesse arrivare ad una simile decisione. Men che meno alla luce del suo palmares e dei tanti successi collezionati nel corso della sua carriera.

Basti dire, per rendere l’idea, che un anno prima del suo ritiro era la seconda migliore giocatrice al mondo. Le bastava un gradino, un gradino soltanto, per arrivare in cima al ranking e dominarlo, come aveva sempre sognato. Ma non se l’è sentita, evidentemente, di fare quell’ultimo sforzo. Perché per quanto la voglia di farcela fosse incommensurabile, il destino le ha fatto lo sgambetto, impedendole di fatto di coronare un sogno che era ad appena un passo da lei. E così, a soli 27 anni, Anett Kontaveit ha deciso di uscire di scena e di lasciar perdere. Ha giocato il suo ultimo torneo da professionista a Wimbledon, durante la scorsa estate: adesso, quindi, è a tutti gli effetti un’ex tennista professionista.

“Ciao amici – con questo messaggio aveva comunicato la sua decisione – oggi annuncio che la mia carriera di tennista professionista sta per volgere al termine. Dopo diverse visite mediche e consultazioni con il mio team medico, mi è stato comunicato che ho una degenerazione del disco lombare nella schiena. Ciò non consente una formazione su vasta scala o una competizione continua. Pertanto è impossibile continuare ai massimi livelli in un campo così altamente competitivo. Il tennis mi ha dato e insegnato molto e di questo sono molto grata. Per me è stato importante portare la bandiera estone sui campi da tennis e poter giocare davanti ai miei sostenitori e fan in tutto il mondo. Sono pronta per nuove sfide – aveva concluso – dopo il mio ultimo sforzo come tennista professionista: godermi il gioco e competere il più duramente possibile a Wimbledon”.

Anett Kontaveit non dimenticherà mai, naturalmente, gli anni bellissimi del tour. E con essi il calore del pubblico, la gioia derivante dagli innumerevoli trionfi collezionati. Eppure, sembra aver voltato pagina.

Si è goduta ciò che rimaneva dell’estate come meglio poteva, regalandoci anche qualche scatto in bikini, che non guasta mai. Nelle scorse ore, però, ha fatto addirittura di meglio. Si è palesata su Instagram facendo tesoro del trend più cool della stagione e improvvisandosi modella per un giorno. Nella foto in questione, l’ex tennista indossa un completo di lino azzurro, composto da pantaloncini e blazer. E sotto la giacca, pensate un po’, non indossa nulla. Uno spettacolo che purtroppo, però, possiamo solo immaginare.