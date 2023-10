Sabrina Salerno fa ballare e sognare la Spagna: pericolose trasparenze

Sabrina Salerno alla conquista della Spagna: il tour della cantante procede per il meglio, mentre con i suoi scatti mozzafiato fa sognare i fan.

La cantante e showgirl sembra non fermarsi mai: Sabrina Salerno sta girando l’Europa con il suo tour, portando la sua musica di Paese in Paese. All’età di 55 anni, l’artista non smette di incantare i suoi fan e, al giorno d’oggi, continua ad essere considerata un’icona di bellezza e sensualità come ai tempi dei suoi esordi. Non ha mai perso la sua classe ed il suo fascino irresistibile e gli scatti che condivide sui social ne sono la prova.

Su Instagram, in particolare, Sabrina Salerno può vantare un seguito davvero notevole. Il suo profilo da oltre 1 milione di follower è sempre molto attivo: la cantante, infatti, tiene costantemente aggiornati i fan mostrandosi tra lavoro e vita privata. Il pubblico ha imparato a conoscerla negli anni ’80 – quando ha esordito nel panorama musicale con il singolo Sexy Girl – e da allora non ha ancora smesso di amarla alla follia.

Successi come Boys (Summertime Love), Hot Girl e My Chico le hanno permesso di scalare le classifiche musicali, affermandosi come una delle cantanti più apprezzate dell’epoca. Non solo in Italia ma in diversi altri Paesi europei. Sabrina, con i suoi sensualissimi videoclip e la sue canzoni in stile italo-disco, è diventata un vero e proprio fenomeno pop. E la sua notorietà non si è fermata alla musica.

Sabrina Salerno conquista la Spagna: canottiera trasparente e curve da perdere la testa

L’artista, infatti, si è divisa tra palco, piccolo e grande schermo e teatro dando prova della sua versatilità. La Salerno ha recitato in film cult come Grandi magazzini, Le foto di Gioia e Fratelli d’Italia, facendo breccia nei cuori degli spettatori. Il suo charme non è mai passato inosservato e, anzi, è diventato una delle sue peculiarità portandola alla consacrazione a sex symbol.

A distanza di oltre trent’anni, Sabrina continua ad essere un’icona di sensualità amatissima dal pubblico. Oggi la showgirl ha 55 anni e possiamo dire che non ha mai perso il suo charme: con il passare del tempo, si è fatta ancora più raggiante. Molto attiva online, sui social condivide spesso scatti che scatenano l’entusiasmo dei seguaci.

Tra cui quello che vi proponiamo, recentemente apparso sul suo profilo Instagram. La Salerno al momento si trova in Spagna, dove si è esibita in concerto. A quanto pare, si è goduta appieno il suo soggiorno e, in particolare, le temperature che continuano ad essere piuttosto calde.

Possiamo dire che con il suo scatto queste si sono alzate ulteriormente sul social: Sabrina indossa una canottiera trasparente che lascia intravedere un sensuale bikini. Come sempre, le sue curve “pericolose” hanno mandato i fan in delirio, i quali non hanno esitato un attimo a riempirla di complimenti: “Un sogno ad occhi aperti, sei un incanto”, “Che meraviglia” e ancora “Sei come una dea”, sono solo alcune delle risposte sotto al post.