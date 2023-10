Camila Giorgi, jogging a luci rosse: più stretto di così non si può

Camila Giorgi, mai rinunciare al sex appeal, neanche durante la corsa giornaliera: questa foto ti farà toccare il cielo con un dito.

Il giallo continua. Nessuna ipotesi supportata da prove ad hoc è stata avanzata nelle ultime ore. Continua ad essere avvolta nel mistero, quindi, la persona alla quale ha rivolto, nei giorni scorsi, delle splendide e romanticissime dediche. La persona di cui tutti vorrebbero scoprire l’identità.

La prima volta che abbiamo sospettato che ci fosse qualcuno, nella vita di Camila Giorgi, è stato quando la tennista di Macerata ha postato un suo selfie aggiungendo, in calce alla foto, una didascalia molto particolare. Aveva scritto Piwkenyeyu, che significa Ti amo. Si era trattato di una dichiarazione in piena regola, dunque, goffamente mascherata sotto forma di messaggio in codice che abbiamo potuto decifrare grazie al preziosissimo aiuto di Google. Non contenta, la campionessa marchigiana ha fatto il bis. Niente autoscatti e foto di sé, stavolta. Si è servita di una frase famosa che la dice lunga su quali possano essere i sentimenti nei confronti di questa misteriosissima persona.

“Il tuo sorriso è come un gol al novantesimo”, recita la frase – che lei aveva postato tramite Instagram Stories nella versione spagnola – che ha fugato qualunque dubbio circa lo status sentimentale della splendida azzurra del tennis. Ci piacerebbe potervi dire che sappiamo a chi si riferiscano questi messaggi, ma la verità è che non ne abbiamo idea. Gli investigatori che popolano il cyberspazio, probabilmente, stanno ancora indagando.

Esplosiva Camila Giorgi: un completo che sfida la fantasia

Quel che è certo, o almeno così pare, è che in questi giorni la bella Camila sia serena e imperturbabile. Si trova a Firenze, dove si reca quando non gioca. Qualche sera fa l’avevamo vista in compagnia del fratello Amadeus, oltre che in diverse foto in cui pareva quasi offuscare la bellezza della città dei Medici.

È ancora in Toscana, la Giorgi, come si evince chiaramente dal suo ultimo contenuto social. Una foto, bellissima, che sembrerebbe sia stata scattata durante o dopo una bella seduta di jogging.

E bisogna ammettere che Camila è splendida anche quando si allena, perfino quando corre per sciogliere i muscoli e rafforzare ulteriormente le sue gambe. Non potrebbe essere altrimenti, comunque, visto che fa sfoggio di un outfit da bollino rosso. Il suo completo sportivo, composto da crop-top e pantaloncini modello bikers, sfida l’immaginazione. È talmente stretto che non serve mettere in moto la fantasia, per “immaginare” le curve della tennista più sexy di tutti i tempi.