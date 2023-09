Napoli e Juve su Koopmeiners: “Ecco chi ci ha provato davvero”

Teun Koopmeiners continua a stupire con la maglia dell’Atalanta e a far gola a molte squadre di A: la Juve e il Napoli, accostante l’estate scorsa al venticinquenne olandese, potrebbero rifarsi sotto, ma non a gennaio.

Bart Baving, agente di Teun Koopmeiners, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare delle voci di mercato che lo hanno coinvolto l’estate scorsa (si è parlato di Napoli e di Juve) e di un possibile rinnovo con l’Atalanta.

“Quando sei un giocatore come lui avrai sempre squadre che ti cercano“, ha dichiarato gaudente il procuratore dell’olandese. “Ha vissuto serenamente i rumors estivi: la cosa più importante è concentrarsi su dove sei, come ha fatto lui. Koopmeiners è felice all’Atalanta, ma è stato onorato dall’interesse delle altre squadre come Napoli e Juve“.

Baving ha spiegato di aver ritenuto normale che siano arrivati i sondaggi da parte di molti club. Ciononostante, insieme al suo assistito, ha deciso di non fossilizzarsi su voci e suggestioni di mercato. “Bisogna pensarci solo quando la trattativa diventa reale. In caso contrario, bisogna andare avanti a giocare e basta. E lui continua a rimanere focalizzato come è ora sull’Atalanta”.

“Stiamo parlando del rinnovo di contratto con l’Atalanta”, ha poi confermato l’agente, spiegato che per ora la Dea non ha nessuna intenzione di cederlo. “Anche se offrissero 60 milioni adesso non aprirebbero alla cessione. Lo sappiamo e lo accettiamo, il prossimo anno è il prossimo anno e vedremo”.

Napoli forte su Koopmeiners: “Nessuna offerta concreta dalla Juve“

“Non ci sono state proposte all’Atalanta dalla Juve per Koopmeiners: solo il Napoli lo ha fatto“, ha continuato l’intervistato. “L’Atalanta è stata chiara che non era in vendita. La prossima estata non si saprà mai cosa succederà. Il Napoli ha avuto una grande stagione lo scorso anno in Italia e in Europa, può essere una opzione interessante. Ma bisogna aspettare e vedere, non si saprà mai cosa succederà. Per ora è concentrato sull’Atalanta”.

“Non ci sono segreti per questo positivo avvio di stagione“, ha detto ancora l’agente. “Ho lavorato con Teun dieci anni ed è sempre stato così. Lo chiamo Mister 100%, ha sempre dato il massimo: èun ragazzo intelligente dentro e fuori dal campo”

“Vedo molti giocatori che dall’Olanda sono venuti in Italia“, ha concluso il procuratore. “Reijnders sta facendo molto bene. Ce ne sono tanti. C’è un buon mercato per gli olandesi in Italia. Da un punto di vista tattico funziono in A. Portano le loro caratteristiche tecniche e funziona, è un buon mix”.