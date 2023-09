L’Inter cade, il Napoli risorge: “La rosa di Inzaghi resta superiore”

La sesta giornata di Serie A ha rimesso in gioco il Napoli, che si è ritrovato dopo l’inizio complicato, ma secondo i più la rosa a disposizione di Inzaghi resta superiore a quella di Garcia

Sebastian Frey, ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di Inter e Napoli e confrontare la nuova rosa nerazzurra con quella dei campioni in carica partenopei. L’ex portiere ha esordito commentando l’errore di Sommer che ha portato al pareggio del Sassuolo nella sfida di ieri sera al Meazza.

“Inutile nascondersi, se prendi un goal sul primo palo vuol dire che qualcosa non è andato bene“, ha commentato Frey. “Sommer ha sbagliato ma non va rimesso in discussione. Se vado ad analizzare la partita persa dalla Juventus, abbiamo visto due errori. L’errore più eclatante non è quello su Laurientè ma quello su Pinamonti. A questi livelli, sono gravi errori di concetto di gioco”.

“Trovo la rosa dell’Inter molto più completa di quella del Napoli“, ha continuato l’ex portiere francesce, “e questo a prescindere da quel che è accaduto l’anno scorso. Spalletti è stato grande. Inzaghi ha avuto difficoltà a lottare su tre fronti”.

Frey ha voluto poi commentare il pasticcio del video apparso su TikTok reputato offensivo dall’agente di Osimhen. “Il comunicato del Napoli vuol dire tutto o nulla. Non credo servisse, quel video… I ragazzi fanno qualunque cosa su TikTok, è uno strumento di comunicazione molto potente, ma il video era maldestro. Quel montaggio fa tendenza, ma non significa che fosse bello. E anche il Napoli ha avuto una comunicazione maldestra. Poi Osimhen ha esagerato con la sua reazione. Il razzismo è una questione aperta nel calcio… e poi vedo un calciatore di colore con una noce di cocco. Non credo sia stato fatto in malafede, ma potevano solo evitare”.

Inzaghi ha una rosa migliore di quella di Garcia: “Inter favorita su Napoli e Milan“

Frey ha voluto difendere Inzaghi dalle critiche che gli stanno piovendo addosso dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. “Dopo il derby vinto 5-1, Inzaghi era il migliore allenatore del mondo, ora invece viene descritto come un brocco. Le provocazioni ci stanno, ma i dati danno ragione a lui. Il Sassuolo ha meritato la vittoria, ha battuto Inter e Juventus. Da tempo è la bestia nera dei nerazzurri. Berardi è un grande attaccante… Ma non si può mettere in discussione l’Inter. Vedo una grande Inter”.

“Il Napoli fa più fatica a gestire la situazione perché sta facendo i conti con la responsabilità di essere campione in carica e di dover difendere lo Scudetto”, ha commentato ancora Frey, ribadendo il suo pensiero riguardo una superiorità tecnica dei nerazzurri rispetto agli uomini di Garcia.

“L’Inter è tra le favorite per lo Scudetto“, ha concluso l’ex portiere. “Poi ci sono le altre tre: Milan, Juventus e Napoli. L’Inter è sempre al centro del ciclone, al primo passo falso si mette tutto in discussione. Ma è stato fatto un buon mercato”.