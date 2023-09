Golf, lo scatto va in buca: minigonna e scollatura da urlo

Golf, questa foto è doppiamente pericolosa. Non bastava la scollatura vertiginosa: anche la gonna è microscopica.

Lui è un provetto pilota della F1. Lei è una golfista e gioca da quando aveva 5 anni. Due mondi apparentemente distanti che si sono incontrati e che hanno dato vita a una delle coppie meglio assortite del panorama sportivo. Quella, cioè, composta da Alex Albon e Lily Muni.

Galeotto è stata, per loro, la docuserie di Netflix sulla Formula 1, dal titolo Drive to survive, che è stata antesignana di Break Point, dedicata invece al tennis. I due si sono conosciuti in quello stesso periodo, prima sui social network, poi di persona. Era il 2019 quando hanno iniziato a frequentarsi e da allora non si sono più lasciati. Ora, sono inseparabili, tant’è che la bella golfista di origini cinesi, cresciuta però in Canada, era nel paddock del Gran Premio di Singapore, la scorsa settimana, mentre Alex correva per assicurarsi l’11esimo posto.

Lily non è, in ogni caso, una wag della F1 come tutte le altre. Era famosa ancor prima di conoscere il pilota londinese della Williams, sia per la sua carriera sportiva che per il rapporto di collaborazione con il celebre marchio Nike. Conduce una vita super glamour ed è spesso in giro per il mondo con la sua dolce metà. Si è data al professionismo nel 2017, dopo aver raggiunto innumerevoli successi nel circuito amatoriale. Ha partecipato, per citarne alcuni, ai tornei di golf junior di San Diego e della California Meridionale, oltre che agli eventi di US Kids’ Golf e American Junior Golf Association.

Golf e F1, una coppia irresistibile

La 24enne Lily Muni è molto famosa anche sui social network, dove vanta difatti un seguito di quasi 700mila follower. Condivide foto della sua quotidianità e la si vede dividersi tra il golf e gli impegni del jet-set. Ma la si vede anche, spesso e volentieri, in scatti un po’ diversi che fanno emergere tutto il suo fascino innegabile.

Già, perché oltre ad essere una sportiva e una wag lady Albon è anche una bellissima ragazza. Lei ne è consapevole ed è per questo che non è raro imbattersi in immagini che la ritraggono in bikini o con indosso deliziosi abiti che ben si sposano con il suo fisico invidiabile.

Come questa che puoi vedere qui sopra, ad esempio, in cui sfoggia un abito minuscolo dalla scollatura ampia e un paio di tacchi vertiginosi. Dire bella, insomma, è dire poco.