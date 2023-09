Giorgia Rossi stuzzica i fan | Vestito irresistibile: pioggia di like

Giorgia Rossi ha deciso di stuzzicare le fantasie dei fan: è pioggia di like per il look sfoggiato dalla conduttrice.

Il suo è uno dei volti più amati dai tifosi. Giorgia Rossi è una conduttrice e giornalista molto apprezzata, con una specializzazione in ambito sportivo. Oltre ad aver raggiunto la notorietà sul piccolo schermo, conquistando le simpatie di milioni di spettatori, si è guadagnata un notevole successo anche sui social. Qui, molto spesso, condivide scatti che finiscono sempre col lasciare a bocca spalancata i follower.

Sono tante le qualità che hanno permesso alla meravigliosa Giorgia Rossi di farsi strada. Da sempre appassionata di calcio – grazie allo zampino del padre Roberto e di nonno Mario – crescendo ha iniziato a coltivare il suo interesse per il giornalismo. Impegno e dedizione l’hanno portata ad approdare nel canale di Roma Channel a soli 20 anni. Nel 2013, poi, è arrivato il passaggio a Mediaset.

Giorgia si è fatta conoscere al grande pubblico inizialmente come inviata di Tiki Taka. In seguito è passata a Studio Sport e alla conduzione dei pre e post-partita di UEFA Champions League. Dopo aver partecipato a Balalaika – Dalla Russia col pallone in qualità di ospite fisso ed essersi dedicata alla presentazione di Pressing e dei suoi spin-off, ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura nella famiglia di DAZN.

Giorgia Rossi, con quell’abito è impossibile resisterle: il look incendia i social

La conduttrice, in poco tempo, si è affermata come una delle più amate in assoluto dal pubblico. La sua professionalità le ha consentito di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore e, grazie al suo innegabile charme, tantissimi spettatori hanno letteralmente perso la testa per lei. Giorgia Rossi ha fatto breccia nei loro cuori, venendo consacrata ad icona di bellezza e sensualità.

Su Instagram la giornalista condivide quotidianamente scatti in cui è possibile ammirarla in tutto il suo fascino. Il suo profilo da oltre 500 mila follower viene puntualmente sommerso dai like e dai commenti dei fan, ormai stregati dalla sua classe. Giorgia è dotata di una bellezza davvero fuori dal comune e può vantare una silhouette da fare invidia, che spesso e volentieri mette in risalto con look mozzafiato. Come accaduto nel suo ultimo post.

“Middle of the week” ha commentato la conduttrice nella didascalia che accompagna il carosello di foto. Arrivata a metà settimana, in occasione del partita Juventus-Lecce, la Rossi ha stregato lo studio con indosso un abito nero che le sta semplicemente d’incanto, esaltando il suo bellissimo fisico. Tantissimi i complimenti sotto al post: per i follower, d’altronde, è impossibile rimanere indifferenti davanti a tanta meraviglia.