Gaia Sabbatini, il sole bacia i belli | Outfit di fuoco: trasparenze a go-go

Gaia Sabbatini lo sa bene: il sole bacia i belli. Nell’ultima foto condivisa su Instagram l’atleta è più raggiante che mai.

Negli ultimi anni la giovane mezzofondista ha attirato parecchio l’attenzione dei tifosi. Gaia Sabbatini, nata nel 1999 a Teramo (Abruzzo), si è guadagnata una certa notorietà grazie ai suoi trionfi. A partire dal 2020, anno in cui ha ottenuto il titolo italiano nei 1500 metri piani indoor. Risultato conquistato per la seconda volta l’anno successivo. Seguitissima sui social, l’atleta ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone.

Fin dai suoi esordi, Gaia Sabbatini si è sempre contraddistinta per le sue doti eccezionali. Nel 2021 ha debuttato in campo internazionale, indossando la maglia degli Azzurri, in occasione degli Europei outdoor di Torun. Nello stesso anno ha preso parte ai Giochi olimpici do Tokyo spingendosi in semifinale. La mezzofondista, in poco tempo, è diventata una vera e propria promessa per il Paese.

Nelle scorse settimane, tuttavia, la giovane ha dovuto fare i conti con una pesante delusione. Gaia ha partecipato ai Mondiali di Budapest e, una volta arrivata in semifinale, si è lasciata prendere dall’ansia che le ha bloccato le gambe. La sconfitta è stata molto dura per l’atleta e, a rendere il tutto ancora più difficile, ci hanno pensato gli utenti che l’hanno attacca sui social.

Gaia Sabbatini, il grande ritorno infiamma i social: il body trasparente fa sognare i fan

In un post condiviso su Instagram, la Sabbatini ha voluto rispondere alle polemiche scoppiate in seguito a quanto accaduto a Budapest. “In semifinale la spensieratezza che mi ha accompagnato nelle altre gare è scomparsa” ha affermato, spiegando che le alte aspettative e la tensione del momento sono finite col metterla parecchio in difficoltà. Gaia non ha nascosto la sua rabbia, per poi lanciare un messaggio ai “leoni da tastiera”.

“Fatevi un bel bagno di bontà e di autocritica perché siete di una cattiveria disumana” sono state le sue parole. Ora che si è finalmente lasciata i Mondiali alle spalle, mentre si prepara per dare il meglio di sé nelle prossime competizioni, la mezzofondista è tornata a stuzzicare le fantasie dei suoi ammiratori. Sì, perché nonostante gli attacchi da parte degli haters, la Sabbatini può vantare un grandissimo seguito e il supporto di tanti follower.

Gaia si sta godendo qualche giorno di relax dopo essere stata a Saint Moritz, come mostrato dalla stessa su Instagram. Sul suo profilo, di recente, è apparso lo scatto che vi proponiamo: “Happy to be home” (“Felice di essere a casa”) ha scritto l’atleta in didascalia, accompagnandola con una foto in cui è possibile ammirarla in tutta la sua bellezza.

Il suo fascino non è mai passato inosservato e, con il look sfoggiato nello scatto, ha lasciato i fan senza respiro. La meravigliosa mezzofondista, infatti, indossa un sensualissimo body trasparente, abbinato ad una minigonna che esalta le sue fantastiche gambe e, più in generale, la sua silhouette da sogno. I suoi capelli biondi sono raccolti in una coda alta, ad evidenziare il suo bel viso.