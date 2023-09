Gratta e vinci, cuore di nonno: per una volta il regalo lo fa la nipote

Gratta e vinci, mai criterio di scelta fu più azzeccato di questo: è proprio vero che i nipoti sono una grande ricchezza.

La dinamica di gioco, i premi in palio, le probabilità di vincita. Sono questi, in linea di massima, i criteri sulla base dei quali si scelgono generalmente i Gratta e vinci su cui puntare. E poi ce n’è un altro, non meno comune, che è spesso stato il metro di giudizio di molti aspiranti fortunelli.

Ci riferiamo alla grafica, che deve per forza di cose essere accattivante e in grado di invogliare quanti sognano di portare a casa un bel gruzzolo. Ecco spiegato perché quando ci si reca in ricevitoria o al tabacchino, per far scorta di grattini, si finisce sempre con l’avere l’imbarazzo della scelta. Tra colori audaci e scritte nei font più creativi, simboli e nomi divertenti, c’è davvero di tutto un po’. E pensate un po’, è stata proprio la grafica, unica nel suo genere, a rendere ricco nelle scorse ore un uomo dell’Illinois.

Stando al racconto di Usa Today, il 66enne in questione stava viaggiando lungo la Route 47 quando, ad un certo punto, ha deciso di fermarsi presso una stazione di servizio per fare il pieno all’auto. Insieme a lui c’era la moglie e i due hanno ben pensato, mentre facevano rifornimento, di comprare, già che c’erano, anche un Gratta e vinci.

Gratta e vinci, mai scelta fu più azzeccata

In mezzo a tanti premi allettanti e tipologie di biglietti, non sapevano davvero su quale tagliando puntare. Fino a che una serie di biglietti non ha irrimediabilmente attirato la loro attenzione, facendo in modo che la loro scelta ricadesse proprio su di essa.

Non è stato l’importo del premio massimo a convincerli, e neanche il prezzo di acquisto del grattino. Quanto, piuttosto, il colore dominante di quel Gratta e vinci. Non appena lo sguardo dell’uomo si è posato sui grattini rosa della serie 100X, ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni 20 dollari e chiesto che gliene venisse dato uno. Perché proprio quello? Semplice: il rosa è il colore preferito di sua nipote. A quel punto, la coppia ha lasciato il Pilot Travel Center di Morris e si è diretta a casa.

Giunti a destinazione, il 66enne e sua moglie hanno provveduto a grattare il biglietto. Tolto l’ultimo residuo di patina argentata, hanno stentato a credere ai loro occhi. Quel tagliando di colore rosa li aveva appena resi ricchi: lì sotto si nascondevano, pensate un po’, 2 milioni di dollari, una di quelle cifre che ti cambiano la vita. Hanno pianto, poi riso, poi di nuovo pianto. Sta di fatto che quella vincita ha stravolto la loro quotidianità, tant’è che l’uomo, dopo aver ritirato il premio, ha deciso di andarsene in pensione dopo 40 anni di attività. Adesso, lui e la sua dolce metà potranno fare quello che hanno sempre sognato: viaggiare in lungo e in largo per gli States. E chissà se con loro porteranno o meno la nipotina che li ha resi ricchi.