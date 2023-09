Camila Giorgi, il sorriso dice tutto | La foto spacca: è bellissima

Camila Giorgi, quando la tennista sorride così il popolo dei social si scioglie. Non c’è bisogno di aggiungere altro: la foto parla da sé.

Potrebbe sembrare glaciale, imperturbabile. E invece, ogni volta che ne ha la possibilità, dimostra di avere in realtà un cuore d’oro. Lo fa a modo suo, ma dando prova sempre e comunque di nutrire un amore sconfinato nei confronti di ciò che ha di più caro al mondo: la sua famiglia.

Il rapporto con papà Sergio è spesso finito sotto i riflettori – con tanto di giudizi di valore mai richiesti e spesso sgarbati – e chi segue Camila Giorgi sa bene che guai a toccarglielo. Mamma Claudia è la sua stylist personale,la donna che l’ha sempre spronata a dare il meglio di sé e a fare tutto quello che il suo cuore le suggerisce. E poi ci sono loro, i suoi due fratelli, ai quali la tennista di Macerata è sempre parsa molto legata. Uno è Leandro, poi c’è Amadeus, con il quale l’abbiamo vista spesso e volentieri insieme in vari scatti postati nel tempo sui social network.

In pochi sanno, invece, che Camila aveva anche una sorella. Il suo nome era Antonela e aveva appena 23 anni, quando perse la vita in un tragico incidente stradale in quel di Parigi. Era la più grande dei quattro e si può solo immaginare come la sua scomparsa possa avere turbato la famiglia Giorgi.

Camila Giorgi, se c’è lui nei paraggi è tutta un’altra storia

Ed ecco anche perché la campionessa di Macerata, che sembra prossima al rientro in top 50, corre dalla sua famiglia ogni volta che i ritmi asfissianti del tour gliene danno la possibilità. Ogni volta che, tra un torneo e l’altro, riesce ad incastrare una capatina a casa, dai suoi “amori”.

Lo ha fatto anche subito dopo il Masters 1000 di Guadalajara, dove a fermare la sua corsa ci ha pensato la tennista che ha poi vinto il torneo, ossia Maria Sakkari. Una volta eliminata in Messico, la Giorgi è tornata a Firenze e, proprio qualche ora fa, ha postato una fotografia che ci dimostra, ancora una volta, quanto feeling ci sia con il “suo” Amadeus, classe ’95, che giocava a Calcio e che ha indossato la maglia del Campodarsego, Serie D.

I due fratelli sono insieme, vicini e sorridenti. In una parola, inseparabili. Belli come il sole, tanto lei quanto lui, che ha i suoi stessi occhi, questo selfie di coppia è stato bene accolto dal popolo dei social. È assai raro che Camila posti foto tanto private, ragion per cui, quando lo fa, è sempre una grande “festa”.