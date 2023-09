Fantastica Camila Giorgi: nessuno in palestra è sexy quanto lei

Camila Giorgi, ancora un colpo da maestra per l’atleta più glamour del circuito: anche in tenuta ginnica è semplicemente irresistibile.

Non è un mistero, e per la verità non lo è mai stato, che la passione più travolgente Camila Giorgi ce l’abbia per la moda, più che per il tennis. E d’altronde avrebbe potuto lavorare tranquillamente in passerella, se ad un certo punto non avesse deciso di percorrere la strada che l’ha portata a debuttare, anni fa, nel circuito maggiore.

Aveva tutte le carte in regola per diventare un’indossatrice di fama mondiale, la splendida campionessa marchigiana. Perché oltre al talento, quello che le ha permesso di scalare in ranking Wta, Camila possiede un sacco di altre armi. Le piace farne sfoggio sui social network, laddove il suo profilo è costantemente in crescita e in aggiornamento. La Giorgi posta contenuti multimediali quasi a cadenza giornaliera, avendo una folta schiera di sostenitori da “accontentare”. Ed è sempre stato evidente, proprio grazie alle foto e ai video da lei condivisi, che nutra nei confronti della moda un amore smisurato. Addirittura sconfinato, oseremmo dire.

“Adoro da sempre la moda – aveva confessato qualche tempo fa a LiveTennis – mi piace più dello sport e l’ho sempre detto. Mia mamma mi ha trasmesso questa passione, ma io non posso essere considerata una influencer nonostante l’amore che provo per questo mondo”. “Quello della moda – aveva aggiunto in merito – è un campo che mi affascina tanto e che si può combaciare con il tennis: mi piacerebbe avere un futuro in questo settore e seguire le orme di mia mamma, durante la preparazione invernale ho fatto 6 ore di allenamento al giorno e nel mezzo inserivo le sessioni fotografiche. È divertente perché mi permette di staccare un po’”.

Camila Giorgi e quell’amore mai dimenticato

Da quelle dichiarazioni è trascorso un po’ di tempo, ma nulla è cambiato. Camila Giorgi è la tennista più glamour e alla moda di tutto il circuito e non perde occasione per mostrare, sempre sui social, i suoi look da perfetta fashionista. In modo spesso piccante, come piace a lei.

“Finché hai un fisico da poter far vedere – aveva detto ancora in quell’occasione – approfittane perché poi ad una certa età non si potrà più mostrare: mia mamma mi dice sempre così, ha un gusto unico ed ha apprezzato tantissimo le foto. Mio padre è molto aperto, non dice mai nulla nemmeno se indosso tacchi o minigonne: mi lascia fare tutto purché sia fatto nel modo corretto”.

E quel fisico, come suggeritole da mamma Claudia, lei lo esibisce spesso. Eccome se lo esibisce. Lo ha fatto anche qualche ora fa, quando ha postato su Instagram una foto in cui sfoggia il suo completo da allenamento. Un completo attillatissimo, che sta divinamente bene sul suo fisico da modella e da tennista. E che, quello è poco ma sicuro, avrà fatto di lei la più sexy di tutta la palestra.