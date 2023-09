Valentina Vignali supersexy per Marracash | Body invisibile: che scollatura

Valentina Vignali, nelle scorse ore, si è scatenata a suon di musica sfoggiando un look super sensuale al concerto di Marracash.

Giocatrice di basket e modella, oltre che volto della televisione molto amato dal pubblico, Valentina Vignali sa sempre come sorprendere i suoi fan. Dopo aver lasciato tutti senza respiro con i look sfoderati in occasione della Fashion Week di Milano, ha dato ai follower il colpo finale durante il concerto del rapper Marracash, optando per un body invisibile da far perdere la testa.

Fin dai suoi esordi, la meravigliosa Valentina Vignali ha fatto breccia nel cuore di tantissimi appassionati di pallacanestro, e non solo. L’atleta classe 1999 ha iniziato a praticare la disciplina da bambina, approdando in Serie A2 nel 2007 tra le fila del Basket Cervia, squadra in cui ha militato per tre anni. Nel frattempo, ha cominciato a muovere i primi passi anche nel mondo della moda, prendendo parte ad alcuni concorsi di bellezza.

La cestista ha sempre avuto le idee chiare e, nel corso degli anni, si è divisa tra campo da basket, sfilate e set raggiungendo un notevole successo. Il pubblico ha imparato a conoscerla per i suoi traguardi sportivi, ma anche per la partecipazione a trasmissioni come Uomini e Donne, in qualità di corteggiatrice, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque. Nel 2019, poi, è arrivata la svolta con l’ingresso nella casa del Grande Fratello.

Valentina Vignali conquista tutti con il suo look: il body trasparente scatena i social

Valentina Vignali ha conquistato i suoi tantissimi e affezionati fan che, oltre ad apprezzarla per il suo incredibile talento nel basket, la seguono con dedizione sul piccolo schermo e sui social, ammirandola in tutto il suo splendore. Su Instagram, in particolare, interagisce quotidianamente con i follower deliziandoli con i suoi magnifici scatti. Qui la cestista si racconta tramite post e storie in cui si mostra nella sua vita di tutti i giorni.

Il mondo dello sport e quello della moda sono da sempre le sue passioni più grandi. A queste, però, si aggiunge anche l’amore di Valentina per la musica e, soprattutto, il rap. E così, dopo aver preso parte alle sfilate della prestigiosa Fashion Week di Milano negli scorsi giorni (lasciando tutti a bocca aperta con i suoi meravigliosi look), la modella si è di recente scatenata al concerto di Marracash.

Ovviamente, non poteva mancare un post dedicato alla serata su Instagram. “Belle le sfilate, ma le sfilate condite col rap sono meglio” ha commentato nella didascalia che accompagna la carrellata di foto e video: la Vignali è apparsa più sensuale che mai con indosso un body trasparente davvero mozzafiato.

Caratterizzato da una generosa scollatura, che mette in risalto le sue bellissime curve, il capo è stato abbinato ad una giacca elegante ed un paio di jeans larghi. Un look casual e, allo stesso tempo, decisamente provocante: i fan di Valentina sono rimasti stregati davanti a tanta meraviglia, senza esitare a riempire il post di like e commenti, complimentandosi con la modella per il suo fascino.