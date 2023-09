Tennis, contatore dei like fuori controllo: si vede tutto

Tennis, se il suo obiettivo era stupire tutto si può dire tranne che non ci sia riuscita: il suo look era davvero incandescente.

Vedendola tutta sola soletta a Milano, in occasione della Fashion Week, le sirene del gossip avevano già iniziato a strombazzare a tutta forza. Ma ignoravano, i poco informati, che era del tutto normale che non fosse in dolce compagnia. E che, di conseguenza, non c’era nulla di strano nell’assenza del suo partner.

Mentre Melissa Satta presenziava agli eventi più cool della settimana della moda che ha acceso la città meneghina, il fidanzato Matteo Berrettini era in palestra a “lottare” contro il tempo. Durante i recenti Us Open, una brutta caduta gli ha causato un problema alla caviglia, costringendolo a ritirarsi dallo Slam a stelle e strisce e a cancellarsi, poi, dagli eventi ai quali intendeva partecipare subito dopo. Per fortuna il problema si è rivelato meno grave di quanto si fosse pensato in un primo momento, ma la riabilitazione era tanto necessaria quanto inevitabile.

E nei giorni scorsi si è dedicato quindi proprio a questo, nella speranza di poter tornare in campo subito dopo gli appuntamenti asiatici di questa stagione ormai agli sgoccioli. Ecco spiegato, quindi, perché la sua dolce metà, Melissa Satta, fosse tutta sola alla settimana della moda di Milano. Almeno fino ad un certo punto. Perché poi, all’improvviso, assolti i suoi doveri in palestra, sul red carpet della Fashion Week è spuntato anche lui, il campione azzurro di tennis.

Tennis, l’effetto vedo non vedo fa impazzire i follower

Si è palesato, ovviamente, in occasione della sfilata del suo sponsor, vale a dire Hugo Boss. E ha portato con sé anche la bellissima showgirl, così da imporsi in men che non si dica come la coppia più bella e sexy di tutta la Fashion Week.

Insieme sono effettivamente esplosivi, ma bisogna ammettere che Berrettini ha corso un pericolo concretissimo: quello di farsi “offuscare” dalla sua compagna. Già, perché alla sfilata di Hugo Boss Melissa sfoggiava un look assolutamente incandescente, di quelli che non lasciano spazio all’immaginazione. Letteralmente e non in senso figurato, dal momento che la showgirl indossava una camicia bianca talmente sottile ed eterea da risultare completamente trasparente.

Un vedo non vedo voluto che ha subito calamitato l’attenzione sulla scollatura dell’ex velina di Striscia la notizia, “imprigionata” in un reggiseno nero in contrasto con il colore della camicia. Sensuale, spaziale, in una parola sola, unica. La partner in crime perfetta, insomma, con cui partecipare ad un evento tanto esclusivo e mondano.