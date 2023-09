Gratta e vinci online, fortuna a portata di click: si vince anche con 10 centesimi

Gratta e vinci online, la svolta inaspettata fa felici gli utenti: per cercare la dea bendata adesso basta solo un click.

C’è chi al piacere di grattare la patina argentata e di scoprire a poco a poco i vari simboli nascosti sotto di essa non rinuncerebbe mai e poi mai. E poi c’è chi, invece, sfrutta l’immenso potere della tecnologia per qualunque cosa. Perfino per sfidare la dea bendata nel cyberspazio.

I Gratta e vinci online piacciono e lo dimostra il fatto che non appena la versione virtuale del mitico Turista per sempre è sbarcata nel web ha fatto faville. Ed è per questo motivo che la novità annunciata nelle scorse ore riscuoterà, sicuramente, un successo altrettanto notevole. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha approvato, con un’apposita determina, la nuova interfaccia di gioco Hex Breaker. Le versioni online e mobile saranno abbinate ai tagliandi online della serie Multiprice Alfa, disponibili in diversi tagli, per tutte le tasche e per tutti i giocatori. Da quelli più inesperti a quelli che, invece, sono disposti a spendere più di qualche centesimo per sfidare la sorte.

Il biglietto più economico della serie costa appena 10 centesimi, ragion per cui è alla portata di tutti. Si può giocare online anche spendendone 20 e 50, oppure 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro e 20 euro.

Gratta e vinci online, 9 tagli e un sacco di premi

Una volta scelto il tagliando tramite l’apposita interfaccia di gioco “Hex Breaker“, comparirà l’area di gioco. La stessa sarà costituita da 16 caselle “decorate”, di colore nero e viola, e da una sezione denominata “Tabella premi”. Al suo interno saranno indicati i simboli propri del gioco e i premi associati alle varie combinazioni che il giocatore può reperire.

L’area di gioco è costituita, ancora, da un’area “Bonus gatto” e da quella denominata “Bonus ferro di cavallo”. Una volta “grattate” virtualmente le 16 caselle, si avrà una visione più ampia delle combinazioni in cui si è imbattuti. Se il giocatore trova 3 o 4 simboli (13, corvo, specchio, sale, cuori, quadri, fiori e picche), vince il premio ad essa corrispondente, che sarà indicato nell’apposita tabella.

L’importo dei vari premi in ballo, naturalmente, è proporzionato al prezzo del tagliando su cui si è deciso di puntare. Chi acquista quello da 10 centesimi può ambire ad un premio massimo di 600 euro, mentre con il Multiprice Alfa da 20 euro se ne possono portare a casa 120mila. E se proprio siete impazienti di scoprire se la dea bendata vi abbia baciati, selezionando il riquadro “Scopri subito” del vostro Gratta e vinci online potrete sapere in un battibaleno se quella giocata vi abbia fruttato qualcosa o meno.