Tennis, toglietele tutto ma non il bikini: gongolano i fan

Tennis, in questa lunga estate caldissima i bikini sexy sono fioccati. Eccone un altro: i fan non sono ancora sazi.

Chi lo sa, magari in un universo parallelo è una modella e non una tennista, come sul pianeta terra. Forse lì sfila dall’alba al tramonto, facendo sfoggio di quel fisico che definirlo invidiabile non gli renderebbe mica giustizia. Mettendo in mostra quelle curve che tanti cuori, ogni giorno, fanno battere all’impazzata.

Sono migliaia e migliaia, oramai, gli utenti di Instagram che hanno perso la testa per lei. Cosa che, francamente, non ci sorprende neanche un po’. Corinna Dentoni è una donna non solo oggettivamente bella, ma dotata di un fascino da femme fatale e di un carisma tali da bucare, nel vero senso della parola, lo screen. Non c’è foto o video da lei postato che non riscuota l’enorme successo che i suoi contenuti multimediali meritano. E poco importa, alla luce della popolarità che ha raggiunto, che oggi sembri aver messo da parte le competizioni. La fama, tennis o meno, non le manca di sicuro.

Ha giocato a lungo, la bella Corinna, modella mancata ma anche atleta dalla grande determinazione. Nel corso della sua carriera ha vinto ben 9 titoli ITF, l’ultimo dei quali lo ha conquistato, appena 4 anni fa, a Tel Aviv. Si è spinta fino al 132esimo posto del ranking femminile, ma è poi precipitata per via del suo rendimento non più costante come un tempo.

Tennis, ancora in bikini: i fan non sono mai sazi

Al di là del suo palmares, dicevamo, la Dentoni è una vera e propria star dei social network. Colleziona like e commenti a volontà ed è anche per questo, probabilmente, che ogni giorno che passa è sempre più attiva sulle piattaforme online, soprattutto su Instagram.

Lì, nelle ore scorse, ha postato un carosello di fotografie da capogiro. La sua estate è cominciata diversi mesi fa, ma evidentemente ancora non se la sente di dire addio al mare e al sole. E ha sfoggiato così tanti bikini da urlo, nel corso di queste caldissime settimane, che i suoi follower dovrebbero essere sazi. Invece no. Ben vengano, allora, i nuovi scatti di Corinna, che ancora una volta si è palesata sui social con indosso un costume di quelli che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Un modello microscopico, perfetto per il suo fisico impeccabilmente scolpito e rappresentativo dell’impegno con cui la tennista si allena ogni giorno, sia in campo che in palestra. Nella speranza, sua e dei fan, che l’estate si protragga il più a lungo possibile.