Berrettini, l’ex fidanzata e una tequila di troppo: beccati in flagrante

Berrettini, ecco cosa accadeva mentre Melissa Satta non c’era. Li hanno beccati in flagrante: atteggiamento inequivocabile.

Si sono detti addio dopo l’Australian Open del 2022. Poco prima, cioè, che la lunga serie di infortuni ormai tristemente nota mandasse in fumo tutti i sacrifici di Matteo Berrettini. Poco prima che la sua vita cambiasse radicalmente e che la top ten diventasse solo un lontano ricordo.

Il martello romano e la sua collega di origini croate, Ajla Tomljanovic, hanno rotto dopo 3 anni di relazione. In maniera inaspettata, aggiungeremmo, visto che nulla sembrava suggerire che i due fossero ai ferri corti. E invece, molto semplicemente, dall’oggi al domani lei ha tolto il “segui” a lui e cancellato, prontamente, tutte le foto in cui apparivano felici e innamorati. Non ci è voluto molto, a quel punto, perché il popolo dei social facesse 2+2 e capisse che quella storia d’amore nata sotto rete era ormai finita. E male, per giunta, come ampiamente suggerito dal comportamento della ragazza, naturalizzata australiana.

Per sapere cosa fosse successo, il pubblico ha dovuto attendere la seconda stagione di Break Point, la serie Netflix dedicata al tennis. Nella prima stavano ancora insieme, mentre nel sequel hanno dovuto vuotare il sacco davanti alle telecamere. A parlare era stata proprio Ajla, che aveva liquidato la faccenda affermando, non senza una punta di tristezza, che le cose non andavano.

Berrettini e Ajla Tomljanovic, incontro inaspettato

Oltre un anno è trascorso da quell’addio e Matteo, come noto, ha ritrovato la felicità tra le braccia di Melissa Satta. Nessuna fiamma all’orizzonte, invece, per la Tomljanovic, che è sempre passata come “parte lesa” in questa storia.

Entrambi reduci da una stagione poco fortunata, Ajla e Berrettini avevano sempre trovato il modo di evitarsi. Non si vedevano da più di 365 giorni quando, accidentalmente, si sono incontrati a New York, lo scorso agosto. A riferire i dettagli di quell’incontro, a quanto pare per nulla piacevole, è stato Page Six, che ha descritto una situazione molto imbarazzante. I due ex fidanzati si sarebbero inconsapevolmente ritrovati non solo nello stesso hotel, come vi avevamo raccontato qui, ma anche allo stesso party, quello organizzato da Dobel Tequila. Tra uno shottino e l’altro, pare che la tensione si tagliasse a fette.

La fonte che ha spifferato tutto a Page Six sostiene che Ajla abbia guardato male il tennista per tutta la serata e che lo stesso abbia fatto con i genitori di lui, anch’essi presenti alla festa. Non c’era invece Melissa Satta, che non era ancora arrivata a New York. Il che potrebbe essere un bene, dato che già così la situazione era parecchio tesa e imbarazzante. Talmente tanto che si dice che Berrettini si sia defilato molto prima della fine dell’evento, cercando una via di fuga da quell’incontro inaspettato e, soprattutto, indesiderato.