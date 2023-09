Mille sfumature di Alica Schmidt: il video supersexy fa sognare i follower

Alica Schmidt, il video remix ha mandato in brodo di giuggiole i fan dell’atleta tedesca: impossibile resisterle.

La tartaruga ce l’ha. Il lato B irresistibile, comune a molte donne che praticano atletica, pure. Pensate che sia tutto qui il suo identikit? Certo che no. Non ci sarebbe il tempo, men che meno lo spazio, di elencare nel dettaglio tutte le caratteristiche fisiche che fanno di Alica Schmidt una delle atlete più belle sulla faccia del pianeta.

E al di là del suo fascino, ci sarebbe molto altro da scrivere, in una sua ipotetica carta d’identità. Perché di bella è bella e quello lo vedono tutti, ma solo in pochi sanno che corre come una gazzella. Che è veloce come poche e che ha già vinto, nel corso della sua carriera, diverse medaglie. L’argento ai Campionati Europei Unders 20, tanto per cominciare, ma anche un bronzo agli Europei Under 23. E anche in Ungheria, dove è stata nei giorni scorsi per partecipare al Mondiale di Budapest, ha dato un ottimo contributo alla sua squadra, che si è poi piazzata in settima posizione.

Quando corre vola e lo fa con una grazia che solo in poche, nel suo mondo, possiedono. Non sembrerebbe esserci gara, invece, sul fronte del fascino. Alica in passato è stata insignita del titolo di atleta più sexy del mondo e dobbiamo ammettere, in effetti, che questa etichetta le calza a pennello. Anche se lei, ad onor del vero, preferisce essere giudicata per le sue prestazioni, che non per quello che Madre Natura le ha dato in dono.

Alica Schmidt, il video remix è irresistibile

Non che essere bella le dispiaccia, certo. Anzi, di tanto in tanto le piace mettersi in mostra sui social network e intrattenere i suoi follower, decisamente numerosi, con foto e video nuovi di zecca. Come, per l’appunto, quello che nelle scorse ore ha fatto sognare i suoi 4,5 milioni di fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alica Ѕchmidt | Track & Field (@alicasmd)

La Gaia Sabbatini della Germania, che secondo Forbes sarebbe inoltre una delle 30 under 30 più influenti al mondo, ha editato un video che li ha fatti letteralmente impazzire. Bella e statuaria come una modella, ha giocato con diversi look creando un filmato, lungo una manciata di secondi, in cui la vediamo con indosso gli outfit più disparati.

In lungo e in corto, con abiti e completi per tutti i gusti e per tutte le occasioni. Un remix delle mise sfoggiate durante le sue vacanze italiane, che ci ha inevitabilmente fatto pensare a quanto sia stato fortunato chi, bontà sua, l’ha incrociata in giro per il Bel Paese.