Tennis, le wag offuscano i campioni della Laver Cup: red carpet supersexy

Tennis, ecco i look calienti delle splendide fidanzate che hanno raggiunto Vancouver insieme ai rappresentanti dei due team in gara.

Lo scorso anno ha avuto un sapore completamente diverso. Non solo perché in campo c’erano alcuni fra i campioni più amati del mondo, ma soprattutto perché sapevamo che sarebbe stato l’ultimo atto. Sì, l’ultimo atto di Roger Federer, che scelse proprio la Laver Cup per dire addio per sempre al tennis.

Il parterre di atleti che quest’anno accenderà la sfida tra Europa e resto del mondo, invece, sembra non esaltare troppo. Non ci saranno, a differenza di 365 giorni fa, né Rafael Nadal e né Novak Djokovic, che nel 2022 avevano certamente contribuito a rendere epica ed indimenticabile la quinta edizione del torneo di tennis a squadre. La serata inaugurale, tuttavia, non poteva andare meglio di così. Perché se è vero, da una parte, che i big in gara sono meno “famosi” di quelli dello scorso anno, non si può certo dire che le rispettive fidanzate abbiano deluso le aspettative. Anzi, bisogna ammettere che la loro presenza ha reso la serata inaugurale della Laver Cup particolarmente interessante.

Le wag che hanno calcato il red carpet di Vancouver, nella serata del 21 settembre, erano semplicemente strabilianti. Una più sexy dell’altra e tutte rigorosamente in tiro per accompagnare i propri fidanzati tennisti, anch’essi in grande spolvero alla vigilia del torneo, giunto alla sua sesta edizione. Andiamo a scoprire, allora, innanzitutto chi sono e che look hanno sfoggiato in Canada.

Tennis, wag compatte e supersexy alla vigilia della Laver Cup

Taylor Fritz è arrivato a Vancouver accompagnato dalla bellissima fidanzata Morgan Riddle, beniamina dei social. Bionda e raggiante come non mai, indossava un abito nero di satin lungo e strettissimo, caratterizzato come se non bastasse da un’ampia e provocante scollatura.

Con Frances Tiafoe c’era invece Ayan Broomfield, splendida nel suo vestito rosso che metteva deliziosamente in risalto l’abbondante décolleté. A fare compagnia allo statunitense Tommy Paul c’era, invece, l’inseparabile fidanzata Paige Lorenze, che come la Riddle è molto nota sui social network. Scollo all’americana e spacco vertiginoso per lei, che a differenza della Broomfield ha optato per l’eleganza senza tempo del blu.

Ha scelto di non esibire le curve Maria Galligani, fidanzata del tennista norvegese Casper Ruud. Il suo abito, accostato ad un blazer bianco, era accollatissimo, ma acconciatura e make-up hanno fatto da contraltare facendo sì che apparisse radiosa e bella come il sole.

Con Alejandro Davidovich Fokina, che giocherà nel Team Europe, c’era infine una wag che conosciamo molto poco rispetto a quelle citate in precedenza. Il suo nome è Paloma Ametiste, è nata a Roma e cresciuta a Marbella, ma non ama mostrarsi sui social, tant’è che il suo profilo è privato. Il che, considerato quanto è bella, è un vero peccato. Il suo abito, come le sue curve, era veramente irresistibile.