Sara Croce senza veli: la FOTO fa impazzire i fan

Sara Croce ha mandato i social in delirio con la sua foto senza veli. Le temperature, su Instagram, si sono alzate notevolmente.

Con il suo fascino ha fatto breccia nel cuore di tantissimi fan. L’ex Bonas di Avanti un altro, Sara Croce, è una delle influencer più apprezzate degli ultimi tempi. Il suo profilo Instagram vanta 1 milione di follower, che la seguono nella sua movimentata vita, tra viaggi, set e servizi fotografici. Modella e volto televisivo, si è guadagnata un enorme successo diventando un’icona di bellezza e sensualità a tutti gli effetti.

Il suo sguardo di ghiaccio ha stregato i fan e il suo fisico mozzafiato è stato, per questi ultimi, il colpo di grazia finale. Sara Croce è dotata di uno charme fuori dal comune, che le ha permesso di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Il suo percorso è iniziato tra le fila di Miss Italia, dove si è classificata al quarto posto ottenendo la fascia di Miss Miluna Lombardia e Miss Tricologia.

In seguito alla partecipazione al famoso concorso di bellezza, ha iniziato a muovere i primi passi sul piccolo schermo. Sara è stata scelta per indossare i panni di Madre Natura nel programma Ciao Darwin, opportunità che le ha consentito di farsi conoscere al grande pubblico, rimasto incantato dal suo fascino. È arrivata poi la volta di Avanti un altro, al quale ha preso parte per due anni.

Sara Croce senza veli lascia i fan a bocca spalancata: la foto è sensazionale

Negli scorsi giorni è stata annunciata la partecipazione di Sara Croce a Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Una nuova avventura avrà inizio molto presto per la modella ed influencer, sempre più popolare tra il pubblico. E mentre si prepara per scatenarsi in pista, non si dimentica mai dei suoi tantissimi e affezionati follower.

Di recente questi ultimi hanno avuto modo di rifarsi gli occhi davanti ad uno scatto a dir poco mozzafiato. La foto, come spiegato dalla stessa Sara nella didascalia, in realtà risale a qualche anno fa. Ma, ad ogni modo, è stata molto apprezzata dai seguaci: l’immagine in bianco e nero la mostra in tutta la sua sensualità e femminilità, mentre è girata di spalle, senza veli e con lo sguardo che buca l’obiettivo.

Il post, la modella, lo ha dedicato alla sua chioma: “Questa foto è del 2019 e ho notato quanto i miei capelli fossero molto più sani e corposi di oggi” ha scritto la Croce, spiegando come i continui cambiamenti di acconciatura, con tinte e pieghe varie, li abbiano inevitabilmente rovinati.

Proseguendo, si è soffermata sull’importanza della prevenzione e della cura della propria chioma, in particolare nei mesi di settembre e ottobre. L’influencer spera che i suoi capelli possano, un giorno, tornare ad essere sani come un tempo. Nonostante i danni subiti dalla sua chioma, tuttavia, per i fan è impossibile non notare come la Croce sia sempre meravigliosa: lo scatto ha scatenato il loro entusiasmo, davanti a tanta bellezza.