La Bouchard si sposa: la foto dell’anello e l’annuncio ufficiale

Bouchard presto sposa: la foto, accompagnata da una didascalia contenente l’annuncio ufficiale, ha fatto il giro del web.

Non ha avuto troppa fortuna, Eugenie Bouchard. Né dal punto di vista sportivo, dal momento che la sua carriera è stata ostacolata da un infortunio che l’ha irrimediabilmente compromessa, e né tanto meno dal punto di vista amoroso. Anche su quel fronte, infatti, è ancora a caccia di “risultati”, come nel tennis. A meno che non frequenti qualcuno in gran segreto, s’intende.

Di ragazzi nella sua vita ne sono passati diversi, ma nessuno ha mai lasciato il segno. A riprova del fatto, probabilmente, che la splendida Genie è molto esigente e che non si accontenterà di un uomo qualunque per il semplice gusto di condividere la sua quotidianità con qualcuno. Si diceva, un tempo, che avesse avuto un flirt con Matteo Berrettini, indiscrezione che tuttavia né lui e né lei hanno mai confermato. Sappiamo per certo, invece, che nel 2021 ha frequentato Mason Rudolph, quarterback in NFL per i Pittsburgh Steelers. I due piccioncini erano usciti allo scoperto nel giorno di San Valentino, postando uno scatto di coppia, salvo poi dileguarsi.

Qualche tempo dopo, la tennista canadese era stata beccata con Jack Brinkley-Cook, attore e figlio della famosa modella Christie Brinkley. Era stato avvistato diverse volte sugli spalti, intento a fare il tifo per lei. Ma, anche in quel caso, ad un certo punto è calato il sipario sull’ennesima storia che ha stentato a decollare e a trasformarsi in qualcosa di serio.

Bouchard all’altare: la piccola di casa si sposa

Per una Bouchard che sembra non trovare pace dal punto di vista sentimentale ce n’è un’altra, invece, che parrebbe pronta a mettere la testa a posto. E no, non ci riferiamo alla gemella di Eugenie, sexy quanto la tennista più amata e famosa della Wta, ma alla terza cocca di casa.

Già, perché in famiglia di bellezze non ce ne sono solamente 2, ma addirittura 3. Oltre a Beatrice, “clone” di Genie, c’è infatti Charlotte, che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato in estate. E che tra poco, presumibilmente, indosserà il suo bell’abito bianco e convolerà a nozze.

Che il matrimonio sia imminente lo testimonia il fatto che Beatrice abbia postato, nelle scorse ore, la foto dell’anello di sua sorella, accompagnata da una didascalia che recita “La mia piccola sorellina è fidanzata”. Un annuncio ufficiale che la dice lunga su quanto sia festosa l’atmosfera in casa Bouchard al momento e su quanto tutti siano impazienti di vedere Charlotte all’altare.