Gratta e Vinci, altro che 6milioni: ecco tutte le vincite massime

Gratta e Vinci, altro che 6milioni di euro. Ecco tutte quelle che in realtà sono le vincite massime se si centra il colpo con un tagliando

Vincita massima 6milioni di euro. O 5milioni, o 500mila, oppure vitalizio di 6mila euro al mese per vent’anni. Sono queste le cose che leggiamo nel momento in cui andiamo a comprare un Gratta e Vinci. Numeri che attirano, situazioni che potrebbero cambiare la vita. Peccato che, in realtà, non è proprio in questo modo.

Alle vincite massime, infatti, bisogna andare a togliere quelle che sono le tasse da versare nelle casse dello Stato Italiano. Tasse che in alcuni casi sono davvero importanti ed è inutile dire – ma lo diciamo uguale – che più la vincita è alta e più si deve togliere da quell’importo sognato. A stilare una classifica di tutto questo ci ha pensato Agimeg.it, l’agenzia per il gioco in Italia, che ha svelato con una precisa tabella quelle che realmente sono, alla fine, le vincite che ogni italiano, qualora riuscisse a vincere qualcosa, porterà davvero nelle proprie tasche.

Gratta e Vinci, ecco le vincite reali

Fino a mille euro tutto quello che si vince entra nelle tasche degli italiani. E fin qui ci siamo. Ma se nel vostro Gratta e Vinci appare quella somma sappiate che 100euro vanno a finire direttamente nelle casse statali.

Meritano un discorso a parte i due Gratta e Vinci – si legge sul sito citato prima – che prevedono come premio massimo una sorta di vitalizio. In fondo alla tabella vengono proposte le due vincite massime ottenibili con i tagliandi ‘New Turista x 10 Anni‘ e ‘New Turista x Sempre‘. Il primo prevede un premio totale di 315.796 euro, mentre il secondo di 1.936.849. Queste cifre verranno erogate con un premio iniziale, una cifra mensile per 10 o 20 anni a seconda del biglietto ed un importo finale. Per quanto riguarda il tagliando ‘New Turista x 10 anni‘ la cifra mensile che effettivamente si intascherà sarà di 1.700 euro, mentre per il New Turista Per sempre l’importo mensile sarà di 4.900 euro. Da ricordare che comunque la vincita di questi due tagliandi può essere comunque ritirata in un’unica soluzione”. Un altro esempio? Se qualora centraste i 5milioni di euro di vincita massima, nelle vostre tasche entrerebbero solamente 4milioni di euro. Se invece con il Vinci in Grande riusciste a vincere i 6milioni di euro di vincita massima il vostro importo sarebbe di 4,8milioni. Insomma, tantissimi soldi. Ma sono tanti anche quelli vinti eh…