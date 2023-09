Tennis, che scelta audace il bikini bianco: curve d’oro a tutto schermo

Tennis, il riflesso non mente: davanti allo specchio c’è una sirena dalle curve d’oro. Un’altra foto indimenticabile.

Dire che abbia stregato tutti sarebbe corretto, sì, ma anche estremamente riduttivo. La Morgan mania, ormai possiamo dirlo, è esplosa in ogni dove. Tanto che sui social network proliferano le pagine dedicate a una wag che ha trovato il modo di splendere di luce propria e che si è fatta strada, con la sua personalità esplosiva, nel cuore del popolo di Instagram e dintorni.

Il fatto di essere la fidanzata di uno dei tennisti più promettenti della nuova generazione, vale a dire Taylor Fritz, non è la ragione del suo successo. Morgan Riddle deve la sua popolarità, semmai, ad un approccio che ha fatto breccia nel cuore dei cybernauti. Ad un’idea che le ha permesso, nel tempo, di veder lievitare esponenzialmente il numero dei suoi follower. Già, perché a questa splendida biondina tutto pepe, che padroneggia i social media con grande disinvoltura, va il merito, in un certo senso, di aver precorso Break Point. Esattamente come la serie Netflix dedicata al tennis, infatti, la bella wag statunitense ci mostra, da qualche tempo a questa parte, il dietro le quinte dei tornei. Dai 250 agli Slam, passando per i vari Masters 1000 che scandiscono la programmazione stagionale.

Ce lo mostra alla sua maniera, con dei video curatissimi e ben realizzati che hanno fatto, a quanto pare, la differenza. La Riddle è una maestra in fatto di stili e tendenze ed è per questo motivo che, la scorsa estate, gli organizzatori di Wimbledon l’hanno voluta a supporto del team social che cura la pagina del Major inglese.

Tennis, curve e fascino a go-go: esplode la Morgan mania

In quell’occasione ha fatto un gran bel salto di qualità, Morgan, facendosi conoscere ancor meglio e dando prova di essere tagliata per questo lavoro e di saperlo fare egregiamente. Ora, però, dopo mesi e mesi di tornei e giri intorno al mondo, è giunto anche per lei il momento di concedersi un po’ di relax.

La Riddle e Taylor Fritz stanno trascorrendo qualche giorno in California, prima che scocchi l’ora di volare alla volta dell’Asia per i prossimi appuntamenti. E Morgan, in questa fuga della realtà, ha voluto deliziare il suo pubblico con uno scatto da strabuzzare gli occhi.

Ha indossato un bikini bianco che modella le sue curve in maniera ineccepibile e si è scattata un selfie allo specchio che difficilmente i suoi fan dimenticheranno. Una vera e propria sirena dal sorriso dolcissimo e le curve d’oro la cui carriera, ne siamo certi, non è che all’inizio.