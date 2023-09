Simeone in crisi con l’Atletico: “Potrebbe prendersi il posto di Pioli”

Il Cholo Simeone sulla panchina del Milan al posto di Stefano Pioli? Un intermediario di mercato apre all’arrivo dell’argentino.

Mario Cenolli, agente e intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY per parlare del futuro di Diego Simeone e di Stefano Pioli. L’intervistato ha lanciato un’indiscrezione che potrebbe illuminare la giornata di tutti i milanisti scontenti di Pioli.

“Vi posso dire che Simeone potrebbe finire al Milan al posto di Pioli l’anno prossimo“, ha esordito Cenolli. “Conte, invece, non credo tornerà in Italia a breve. Niente Milan per lui. E di certo non lo vedo neanche sulla panchina del Napoli: lui e De Laurentiis hanno caratteri entrambi molto forti“.

Per Cenolli Conte tornerà in Premier. “Penso che se dovesse saltare una panchina importante in Premier League, Conte sarebbe il primo candidato. Mentre per Simeone la questione è più delicata. All’Atletico Madrid è da un paio di anni che non funzionano alcune cose. E quest’anno non vedo una squadra forte come è stato gli anni passati. L’allenatore forte deve avere giocatori forti“.

“Da alcune indiscrezioni che ho avuto, questo può essere questo l’ultimo anno del Cholo a Madrid. Simeone vorrebbe poi cambiare squadra”.

Simeone al posto di Pioli: “Per il Cholo questo è l’ultimo anno a Madrid“

Riguardo al derby vinto dall’Inter, l’intervistato ha detto: “Non potevo immaginare in un risultato migliore. C’è stata una grandissima partita da parte di tutti i ragazzi e speriamo di continuare così in Champions”.

Per l’agente il Milan deve temere il Newcastle: “Una squadra carica, il Newcastle, dopo tanti anni che non fa la Champions League. Questa prima partita la gioca contro il Milan e penso che questo dia motivazioni. C’è poi Tonali che conosce bene il Milan. Mi aspetto una partita molto combattuta. Sul piano fisico il Newcastle è un po’ meglio del Milan, ma il Milan ha più esperienza internazionale e a questi livelli può fare la differenza”.

“Se Pioli non dovesse andare bene in Champions League e il Milan dovesse iniziare a fare fatica in campionato, bisogna cambiare“, ha continuato l’intervistato. “Bisognerebbe poi vedere chi sarà il traghettatore. In ogni caso l’anno prossimo non vedo Pioli ancora al Milan. Poi magari vince il campionato e fa bene in Champions… Simeone con la sua voglia, la sua personalità, visto che l’Inter con Simone Inzaghi sta facendo bene, potrebbe davvero finire al Milan. Il Cholo assomiglia al Milan“.

“Penso che una società come il Milan possa dare all’argentino la possibilità di allenare al meglio”, ha aggiunto Mario Cenolli.

Sempre sulla Champions, l’intermediario ha confessato di puntare sull’Inter: “Quest’anno ci sono ancora più possibilità rispetto all’anno scorso, non ci avrei mai creduto a inizio stagione scorsa in una finale di Champions League. Tra tutte le italiane l’Inter è la squadra con più soluzioni: ha quasi due squadre”.

“L’anno prossimo ci sarà un bel giro di allenatori“, ha concluso l’intermediario. “Ci saranno tanti cambiamenti per tante squadre importanti. Xabi Alonso lo vedo molto bene al Real Madrid in futuro”.