Inter super con Thuram: “Ma il francese non è meglio di Lukaku”

Con Marcus Thuram l’Inter sembra aver trovato un ottimo attaccante con cui poter dimenticare Big Rom: il francese è meglio di Romelu Lukaku?

Dopo la grande prestazione contro il Milan di Marcus Thuram, tanti interisti sembrano aver già digerito l’addio di Lukaku. C’è chi afferma addirittura che il nuovo acquisto sia più completo e affidabile del belga. Non la pensa così Beppe Accardi, procuratore, intervenuto ai microfoni di TVPlay.

L’agente ha parlato di come il Milan potrebbe ripartire dopo la sconfitta nel derby. Dopodiché ha anche cercato di mettere in chiaro le reali differenze fra Lukaku e Marcus Thuram.

“Quando perdi una partita come quella contro l’Inter non devi ripartire da nessun punto, devi ripartire e basta“, ha detto Accardi. “Devi prendere atto che la partita è stata sbagliata totalmente e devi farti trovare pronto per reagire nella gara contro il Newcastle”.

Secondo Accardi, al momento, l’antagonista più credibile nella lotta Scudetto per l’Inter è la Juventus. “Penso non ci siano dubbi: la Juventus può far bene. Ricordiamoci però che siamo a inizio campionato e che diverse squadre faticano a carburare subito. Il Napoli, la stessa Roma e anche l’Atalanta a lungo andare si ritroveranno sopra a lottare per il titolo. Ma Juventus e Inter sono le più attrezzate”.

Thuram prende per mano l’Inter: “Non possiamo dire che sia meglio di Lukaku“

“L’Inter è in splendida forma“, ha continuato l’intervistato. “Il Milan è in un momento particolare, ma queste sono gare particolari… Talvolta simili batoste ti danno una scossa e ti preparano bene per la Champions. Perdere così ti dà stimoli e forza per andare a recuperare”.

Per Accardi l’uomo più pericoloso dell’Inter in questo momento è Marcus Thuram. “Non è questione di essere meglio assortiti, sono proprio diverse le caratteristiche dei giocatori: Thuram è diverso da Lukaku ma può giocare bene con Lautaro“.

Accardi ha quindi cercato di paragonare il peso attuale del francese con quello avuto dal belga nelle scorse stagioni. “Poi che Thuram possa fare addirittura meglio di Lukaku, non lo so. Lukaku ti dà un peso importante in attacco, invece Thuram deve ancora dimostrare”.

“Che l’Inter abbia una squadra più adatta alla Champions non ci sono dubbi“, ha concluso il procuratore. “Penso che al di là del momento di difficoltà che sta avendo il Napoli in questo avvio di campionato, Garcia tornerà a far bene. Anzi: penso che il Napoli possa essere una delle sorprese della Champions League”.