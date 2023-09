Eugenie Bouchard sfida Camila Giorgi: abiti sexy e scatti di fuoco

Eugenie Bouchard, in Messico la sfida raddoppia: tra lei e l’azzurra Camila Giorgi c’è davvero da perdere la testa.

Di tenniste dai lineamenti bellissimi e dai fisici mozzafiato il circuito è pieno. Alcune, però, sanno farsi notare più di altre e hanno quindi attirato l’attenzione, nel corso del tempo, più di quanto non abbiano fatto molte di loro. Due di esse, in particolar modo, hanno fatto faville sin dal giorno in cui hanno calcato per la prima volta la scena internazionale.

Ci riferiamo a Camila Giorgi, innanzitutto, la splendida tennista azzurra che vanta, sui social, un seguito pari ad oltre 700mila follower. La tennista di Macerata ha stupito tutti con il suo talento, ma anche con il suo incredibile sex appeal. Sensuale e provocante, vanitosa e disinibita, ha sempre postato su Instagram e dintorni un elevatissimo numero di scatti da capogiro. Tra lingerie di pizzo e minigonne microscopiche, abiti stretti come una seconda pelle e audaci completini sportivi, ha sempre saputo come stupire i suoi sostenitori.

C’è qualcuno, però, nella Women Tennis Association, che ha saputo fare altrettanto bene. Stavolta parliamo di Eugenie Bouchard, la tennista canadese che è tornata in campo dopo un lungo periodo di stop dovuto ad un brutto infortunio. Non è riuscita a tornare agli antichi fasti, la bella Genie, ma questo non ha sicuramente minato la sua popolarità. Lei di follower ne ha ancora di più: viaggiamo, udite udite, sui 2,4 milioni di fan.

Eugenie Bouchard e Camila Giorgi: due regine mozzafiato

C’è una ragione ben precisa se abbiamo voluto soffermarci su queste due atlete. E la ragione è da ricercarsi nel fatto che entrambe si trovano in Messico e stanno partecipando al Masters 1000 di Guadalajara. Non si sono sfidate sul cemento dei campi sudamericani, ma sui social sì.

Qualche sera fa, in occasione del party che ha fatto da preludio al torneo, la Giorgi aveva postato uno scatto supersexy in cui sfoggiava, con un certo e comprensibilissimo orgoglio, il suo look mozzafiato. Aveva indossato per l’occasione una minigonna di denim che non lasciava nessuno spazio all’immaginazione, dei sandali vertiginosi e un top minuscolo.

La risposta della bella Genie non si è fatta attendere. Anche lei ha un fisico statuario, che le è valso diversi shooting e varie campagne pubblicitarie, e in Messico ha ben pensato di metterlo in mostra con un abito da capogiro. Cortissimo, come la gonna di Camila, avvolgeva le sue curve deliziose come fosse un guanto. Una sfida a suon di outfit piccanti, dunque, ma non chiedeteci chi sia la più bella del reame: meglio avere due regine che sceglierne una sola, no?