Tennis, combo micidiale: pizzo e scollatura stregano i fan

Tennis, nelle sue Instagram Stories è spuntata una foto di quelle che faremo fatica a dimenticare: curve fenomenali.

Stile, grinta, curve, fascino. Di jolly da tirare fuori all’occorrenza ne ha a decine, nel suo ricchissimo arsenale. Una wag del tennis che non vive di luce riflessa, ma che è riuscita a costruirsi un seguito tutto suo facendo leva sulle sue passioni principali. Ha 25 anni appena, ma è già a capo di un brand tutto suo.

Lo ha fondato per dare libero sfogo al suo amore incondizionato per la moda, di cui è effettivamente la “portavoce” ideale. Paige Lorenze, è di lei che stiamo parlando, ha il fisico perfetto per esibire i capi prodotti dal marchio che ha creato. E ha anche il carisma giusto per gestire questa responsabilità, oltre che le conoscenze necessarie per promuovere la sua azienda sui social network. I suoi numeri parlano chiaro: la fidanzata del tennista statunitense Tommy Paul è ormai una vera e propria influencer e non ha nulla da invidiare alla sua dolce metà, in quanto tale, in termini di popolarità.

La loro storia d’amore è iniziata all’incirca un anno fa. E se prima i due piccioncini si mostravano insieme solo di rado, adesso si fanno vedere insieme sempre più spesso. Tant’è che lei è quasi sempre in tribuna, quando Tommy gioca. Perché oltre ad essere la sua compagna, ovviamente, è pure la sua tifosa numero 1. Anche questo, naturalmente, ha contribuito ad accrescere la sua visibilità e a fare di lei la star che ormai è a tutti gli effetti.

Tennis, décolleté in primo piano: il selfie che farai fatica a dimenticare

L’influencer, modella ed imprenditrice, dicevamo, è attivissima sui social, soprattutto su alcune piattaforme. Su Instagram mostra qualche frammento della sua quotidianità, mentre attraverso TikTok e YouTube intrattiene i follower con video che hanno sempre un successo enorme.

L’ultimo contenuto, che ha fatto parecchio rumore per motivi che comprenderete a breve, lo ha condiviso su Instagram. Ha postato un carosello di foto in posa, in cui mostrava la vestibilità di alcuni capi, ed una di esse in particolare ha attirato l’attenzione del popolo dei social. Quella, cioè, in cui indossa un abito che definirlo seducente sarebbe estremamente riduttivo.

La parte superiore del vestito in questione è ornata da un inserto in pizzo che incornicia in modo molto provocante il suo notevole décolleté. E la scollatura di Peige a tutto schermo, manco a dirlo, ha lasciato letteralmente senza fiato i fan che la seguono.