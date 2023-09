Alica Schmidt, una Venere in bikini a Cala Piccola: “brucia” la Sardegna

Alica Schmidt, dire che in bikini sia statuaria non le renderebbe giustizia: bagnanti e follower sono letteralmente in tilt.

Busted Coverage avrebbe potuto avere, almeno teoricamente, l’imbarazzo della scelta. Già, perché alla fine della fiera non è stato poi così difficile scegliere chi, tra le tanti aspiranti al trono, meritasse di più quel titolo. Quale fosse realmente, in un mare di splendide donne, l’atleta più sexy del pianeta.

La scelta era ricaduta su di lei, su quella splendida Venere dai lunghi capelli biondi e gli occhi di ghiaccio che risponde al nome di Alica Schmidt. Qualcuno di voi potrebbe non conoscerla, dal momento che è tedesca. Chi segue l’atletica, invece, si sarà certamente imbattuto nel suo nome e potrebbe sapere che è una runner molto famosa nel suo Paese, e non solo. Talmente famosa che il marchio Boss l’ha scelta come testimonial, facendo di lei una “collega” del tennista azzurro Matteo Berrettini. La si vede spesso e volentieri, quindi, posare con indosso i capi del brand tedesco. Mentre è rimasto deluso chi sperava che i due pupilli di Boss potessero segretamente innamorarsi dietro le quinte degli shooting. Ai colori nordici della bella runner l’atleta capitolino preferisce, evidentemente, il fascino mediterraneo della sua Melissa Satta.

Ma non è questo, in ogni caso, il punto. Il fatto è che la Schmidt ha scelto proprio l’Italia come meta per le sue meritatissime vacanze estive e che, nelle ultime ore, ha messo a fuoco e fiamme una regione in particolare.

Alica Schmidt statuaria in bikini sugli scogli di Cala Piccola

La 24enne di Worms si trova, più precisamente, in Sardegna, e siamo certi che chiunque si sia imbattuto in lei non avrà potuto fare a meno di notarla. Anche perché, statuaria e sexy com’è, è assai difficile che un tipo così possa passare inosservato. Men che meno in spiaggia, dove, per forza di cose, si è poco coperti.

Il “problema”, se così lo si può definire, è che Alica sta indossando dei bikini talmente sensuali che la Sardegna potrebbe andare a “fuoco”. Nelle ultime foto che ha postato la si vede a Cala Piccola, in tutto il suo splendore, con indosso un costume due pezzi microscopico e le curve, naturalmente scolpite per via della disciplina di cui è un asso, in bella vista. Una visione celestiale, dunque, che ha mandato in tilt Instagram e, ne siamo certi, anche i fortunati bagnanti che si sono ritrovati a condividere la spiaggia e le acque cristalline con questa Venere dal corpo statuario.