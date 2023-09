Che fine ha fatto Natan, l’acquisto fatto dal Napoli in Brasile per sostituire Kim? Garcia non ha ancora dato spazio al giovane difensore arrivato dal Bragantino.

C’è chi punta molto su di lui invocando un po’ di calma per dargli modo di ambientarsi e c’è chi già lo definisce un pacco. In Brasile Natan ha dimostrato che Natan non sarà mai Kim. Natan un pacco? Non lo definirei tale. E’ brasiliano, quindi ha bisogno di giocare in un certo modo”.

Lodovico Spinosi, agente e intermediario calcistico, è intervenuto in diretta su TvPlay.it.

“NATAN HA ANCORA BISOGNO DI AMBIENTARSI” – “Sinceramente non so a che punto sia dell’ambientamento. Quello che posso dire è che se lo scouting del Napoli lo ha scelto è perché reputano che sia forte. Viene da un altro mondo a livello calcistico e quando sarà pronto giocherà. E’ un giocatore molto fisico, con grande forza e discreta tecnica. Bisogna aspettarlo e dargli tempo perché ha ancora necessità di ambientarsi. Per un difensore il problema della lingua è fondamentale, per capire i compagni e i movimenti di reparto”.

“RUDI GARCIA NON E’ COME SPALLETTI” – “A me Rudi Garcia piace come allenatore. Non sarà mai Spalletti, ma ha anche un altro modo di giocare. Secondo me bisogna dargli tempo. Poi è ovvio, ci si aspettava che il Napoli giocasse come l’anno scorso, ma le idee del tecnico sono diverse”.

“COL GENOA SARA’ DECISIVO L’APPROCCIO DEL NAPOLI” – “Le insidie della partita di Genova sono in primis le scorie dei giocatori che sono stati in Nazionale e che torneranno affaticati. In secondo luogo c’è un Grifone che, dopo aver iniziato male, si sta risistemando. Penso che però sia una partita che dipende tutto dal Napoli: le forze in campo sono troppo distanti e se gli azzurri decidono di vincere penso che non ci siano dubbi. Poi il pallone è rotondo e nel calcio sappiamo che può succedere di tutto”.