Non solo Paola Egonu: altra assenza pesante per l’Italia di Mazzanti che perde una delle migliori per il torneo preolimpico

Il prossimo 16 settembre, a Lodz, in Polonia, inizierà il torneo preolimpico della nazionale femminile di Pallavolo. Un torneo che metterà in palio, ovviamente, dei pass per le Olimpiadi che sono in programma il prossimo anno a Parigi. Insomma, un torneo davvero importante.

Non sarà l’ultimo a disposizione, nel caso: sì, nel corso dell’anno ci saranno altre possibilità ma sarebbe opportuno, per tutti, cercare di chiudere presto la questione. Tutt’altro che semplice, soprattutto per l’assenza di Paola Egonu che, come sappiamo, ha deciso di rinunciare ufficialmente al torneo. Mazzanti, che l’aveva convocata per l’Europeo, mandandola almeno inizialmente in panchina, ha incassato il colpo. Ma adesso ne deve incassare un altro. Non avrà a disposizione nemmeno un altro elemento fondamentale nel proprio scacchiere tattico. Alessia Orro, la palleggiatrice, non ci sarà.

Non solo Paola Egonu, anche Orro fuori

Purtroppo nella finale per il terzo e il quarto posto dell’Europeo, la pallavolista azzurra ha riportato un trauma cranico. Gli esiti degli esami neurologici e strumentali hanno dato, fortunatamente, esito negativo, ma nonostante questo la 25enne non è nelle migliori condizioni fisiche per affrontare un torneo così importante. E la stessa ha già abbandonato il ritiro delle azzurre. Insomma, Mazzanti è nei guai.

Un commissario tecnico che deve per forza di cose inventarsi qualcosa per il prossimo torneo che si gioca con un girone all’italiana e che alla fine regalerà il pass per l’impegno più importante per un atleta. E la nostra nazionale purtroppo non ci arriva nelle migliori condizioni possibili, anzi, ci arriva proprio male dopo le polemiche dei giorni scorsi. Uno stato d’animo diverso di quello dei ragazzi di De Giorgi, che stasera, invece, a Roma contro la Francia di Andrea Giani, si giocheranno l’accesso alla finale dell’Europeo.