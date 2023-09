Monica Bertini, il selfie illumina Instagram | Il bikini di paillettes è il top

Monica Bertini ha illuminato Instagram con il suo ultimo selfie. La conduttrice ha sfoggiato il suo bikini in paillettes, lasciando tutti senza fiato.

Quello di Monica Bertini è senza ombra di dubbio uno dei volti più apprezzati dagli appassionati di calcio. La conduttrice di Pressing, oltre ad essersi guadagnata una notevole popolarità sul piccolo schermo, è ormai una vera e propria diva dei social, dove interagisce molto spesso con i suoi fan condividendo scatti in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. L’ultimo apparso sul suo profilo ha stregato tutti.

Giornalista e conduttrice specializzata in ambito sportivo, Monica Bertini ha fatto breccia nel cuore di tantissimi tifosi affermandosi come una delle presentatrici più amate in assoluto. Il suo percorso è cominciato negli studi di Sportitalia, per poi passare a Sky Sport e, infine, approdare a Mediaset. Qui ha raggiunto la consacrazione al timone del tg Sport Mediaset, che conduce dal 2021.

Nello stesso anno è stata scelta per diventare il nuovo volto di Pressing, trasmissione di cui continua ad essere la padrona di casa, con ottimi risultati. La Bertini è riuscita a farsi strada grazie alla sua professionalità e dedizione, guadagnandosi le simpatie e l’affatto di milioni di telespettatori. Questi ultimi hanno letteralmente perso la testa per lei che, oltre ad avere un grandissimo talento, è dotata di un fascino a cui è impossibile resistere.

Monica Bertini, è strage di cuori su Instagram: il selfie in bikini scatena i fan

Lo charme esplosivo della giornalista non è mai passato inosservato. I suoi capelli bruni incorniciano uno splendido viso, con occhi profondi e penetranti che potrebbero far sciogliere chiunque. Per non parlare del suo fisico mozzafiato, che spesso e volentieri scatena l’entusiasmo dei fan sui social, dove la Bertini si mostra frequentemente nella sua vita di tutti i giorni.

Tra lavoro e momenti di relax, possiamo dire che la conduttrice è sempre favolosa. Non sorprende, dunque, che i suoi scatti finiscano sempre con l’essere sommersi dai like e commenti degli utenti. Con il suo ultimo post, poi, Monica è riuscita a lasciare tutti con il fiato sospeso: la giornalista si sta godendo un po’ di meritato riposo a Miami e, su Instagram, è apparsa in un fantastico selfie in bikini.

La Bertini ha sfoggiato un sensualissimo costume in paillettes che le sta davvero d’incanto e, per ripararsi dai raggi del sole, ha indossato un paio di occhiali neri da vera diva. Inutile dire che i fan hanno perso la testa davanti ad una visione tanto meravigliosa: “Dove vai tu, rendi tutto più bello” ha commentato un follower, “Capolavoro della natura” è stata la risposta di un altro. La giornalista, con il suo scatto, ha fatto una vera strage di cuori.