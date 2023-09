Gratta e vinci, colpo di coda… e di fortuna: ricco grazie al gatto

Gratta e vinci, la sua bellissima storia rivela che la fortuna non sceglie mai a caso le persone da baciare: se lo meritava.

Basta un niente per cambiare radicalmente il corso degli eventi. Per far sì che la vita prenda una piega inaspettata. Di storie che lo dimostrano potremmo snocciolarne a bizzeffe, ma quella che vogliamo raccontarvi oggi è, fra le tante, una delle più significative. E vi lascerà, ne siamo certi, senza parole.

Iniziamo col dire che tutto è successo a Washington, negli Stati Uniti. Il protagonista di questa vicenda si chiama Joseph ed è un giovane americano che si guadagna da vivere facendo il postino. E stava proprio lavorando nella sua zona di competenza quando, tutto ad un tratto, è successo qualcosa di assolutamente inaspettato. Mentre consegnava la posta e pacchetti vari ai residenti del quartiere al quale è stato assegnato, ha iniziato a sentire un miagolio piuttosto insistente. Ha cercato di intercettare da dove provenisse, ma senza successo. Di quel gatto non sembrava esserci traccia da nessuna parte.

L’indomani, la storia si è ripetuta. Anche stavolta Joseph, fermamente intenzionato a trovarlo ed eventualmente, se necessario, ad aiutarlo, si è messo a cercare in ogni dove. Stavolta ha avuto più fortuna. Lo ha trovato, si è reso conto che era in difficoltà perché intrappolato e, senza battere ciglio, si è adoperato per aiutarlo. Il micetto era spaventato ed affamato, ragion per cui il postino ha ben pensato di portarlo con sé.

Gratta e vinci, c’è posta per te: miagolio provvidenziale

Il suo turno di lavoro non era ancora finito, motivo per il quale il gattino, al quale nel frattempo aveva già dato il nome di Peaches, gli ha tenuto compagnia per il resto della giornata.

Durante il tragitto verso casa, Joseph ha dovuto far tappa in un negozio. Ed è stato lì che, spinto da un impulso inspiegabile, ha comprato un Gratta e vinci della serie Hit 5. Ha tirato fuori la sua monetina, ha grattato la patina argentata che nascondeva i vari simboli e ha scoperto, qualche istante dopo, di essere diventato ricco. In quel tagliando c’era, ad aspettarlo, un premio pazzesco: 717mila dollari, l’equivalente, su per giù, di 670mila euro.

Ma che c’entra, vi starete legittimamente chiedendo, il gattino con questa vincita stratosferica? Beh, il giovane di Washington ritiene che sia tutto merito suo: “Prima ho salvato Peaches – ha commentato – e poco dopo ho vinto alla lotteria, non può essere una coincidenza, è per forza merito suo“. E dopo aver aiutato quel micetto in difficoltà, il postino ha fatto un’altra opera buona: ha donato parte della sua vincita ad alcune associazioni di volontariato della zona. Stavolta sì, che la fortuna ha scelto bene a chi elargire il suo dolce bacio.