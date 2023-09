Gratta e vinci, la tempesta perfetta e quell’insolita richiesta

Gratta e vinci, la pioggia ha mandato a monte i loro piani: l’insolita richiesta ha improvvisamente cambiato le carte in tavola.

Succede tutto per una ragione. Talvolta, quindi, programmare e pianificare non serve a un bel niente. È la dea bendata a decidere quando, e soprattutto se, venire a farci visita, il che spiega come mai molti giocatori la cerchino per tutta la vita senza mai imbattersi, purtroppo, in essa.

Di storie che testimoniano la totale discrezionalità della fortuna potremmo raccontarne a bizzeffe. Tante volte la si incontra nei momenti e nelle circostanze più impensabili, senza che si sia fatto nulla per trovarla o per avere un incontro ravvicinato con essa. Prendiamo la vicenda, che risale allo scorso mese di agosto, che ha come protagonista un uomo di 63 anni residente nella contea di Harford, nel Maryland. Era in viaggio con la moglie e il cielo si era fatto tutto ad un tratto grigio e minaccioso, quando la donna ha avanzato un’insolita richiesta. Non guidando personalmente non si preoccupava mai del livello di carburante nell’automobile, ma quella volta, pur senza un motivo preciso, lo aveva fatto.

Impensierita, forse, dal temporale in arrivo, aveva chiesto al marito di fare rifornimento. La coppia si era così fermata presso una stazione di servizio che era di strada e aveva approfittato di quella sosta non preventivata per fare un giro all’interno del negozio lì ubicato. E avevano deciso, di comune accordo, di tentare la fortuna acquistando due Gratta e vinci.

Gratta e vinci, non c’è due senza tre… per fortuna

Nei biglietti in questione c’era poca roba. La coppia di Harford era riuscita a racimolare appena 15 dollari, che aveva poi ben pensato di reinvestire nell’acquisto, come spesso si fa quando si vincono cifre irrisorie, di un terzo grattino. E in quel momento, all’improvviso, tutto è cambiato.

In quel tagliando, appartenente a una serie che si basa sull’effetto sorpresa dei moltiplicatori, c’erano la bellezza di 50mila dollari. Marito e moglie hanno stentato a credere ai loro occhi e ci è voluto un po’ prima che realizzassero cosa effettivamente fosse accaduto grazie a quel pit-stop inaspettato.

Galeotto è stato, insomma, il temporale. La dea bendata ha “apparecchiato” tutto affinché la coppia potesse vivere il proprio momento di gloria e assicurarsi una vincita di quelle che ti permettono di rifiatare un po’ e di non preoccuparti di come arrivare a fine mese. Un lieto fine perfetto, dunque, per una giornata buia e tempestosa che sembrava non promettere niente di buono. E che, invece, ha cambiato le loro vite.