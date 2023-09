Gratta e Vinci, doppio colpo da 4milioni di euro: dov’è successo

Gratta e Vinci, un settembre clamoroso per gli amanti del gioco: un doppio colpo da 4milioni di euro. Ecco dov’è successo

E noi stiamo sempre qui a raccontarvi di giocatori del Gratta e Vinci che riescono a vincere delle somme clamorose. In questo caso parliamo della bellezza di 4milioni di euro che però sono stati equamente suddivisi. Sì, non si tratta di una singola vittoria come avrete anche capito dal titolo di questo articolo, ma di due clamorose vincite di 2milioni di euro a testa. Incredibile.

A raccontare quello che è successo è il sito Agimeg.it, che entra nei particolari di questa doppia incredibile vincita avvenuta in Sicilia. Sì, in entrambi i casi il colpo ha premiato l’isola. Il primo successo clamoroso è capitato a Melilli, centro in provincia di Ragusa, con il New Turista per Sempre che già un vitalizio lo ha regalato. Il biglietto ha un valore di 5euro e permette di portare a casa subito 300mila euro e poi 6mila euro al mese per 20anni. Infine non manca quello che è un importante bonus finale di 100mila euro. Insomma, sistemato per tutta la vita. Ma non è l’unico.

Gratta e Vinci, il colpo con Super Numerissimi

Sì, sempre in Sicilia, un fortunato o una fortunata ha portato a casa altri due milioni di euro. In questo caso il biglietto vincente è quello dei Super Numerissimi. La città premiata è Cattolica Eraclea, centro di tremila e duecento abitanti in provincia di Agrigento.

Quattro milioni di euro distribuiti nello spazio di pochissimo tempo in Sicilia. Il Gratta e Vinci come sappiamo è un gioco che permette una vincita immediata, basta grattare i numeri e alcune volte, se si compra online, non serve nemmeno questo. Ovviamente è assai difficile riuscire a centrare un biglietto vincente del genere, in più di un’occasione vi abbiamo parlato di quelle che sono le probabilità di vincita. Meglio guardarle, ovviamente, per non rimanere davvero delusi. Capita una volta ogni tot di milioni. Sì, potrebbe capitare anche a voi, ma è assai, assai, assai più semplice che non capiti.