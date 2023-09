Paula Badosa, selfie micidiale: il bikini offusca il paesaggio

Paula Badosa, il tennis può aspettare: la spagnola in vacanza con Tsitsipas sfoggia un bikini ed Instagram va in fiamme.

Non è stata una stagione molto fortunata. Tant’è che è finita prima del previsto per via di un infortunio che le ha impedito, di fatto, di continuare a gareggiare. Eppure, tutto si può dire tranne che sia stato un anno disastroso, per la campionessa iberica più bella di tutti i tempi, ossia Paula Badosa.

La spagnola, molto amica della viceregina del Flushing Meadows, ossia Aryna Sabalenka, ha “vinto” qualcosa di ancor più prezioso di un torneo o di un titolo Slam. Qualche mese fa ha trovato l’amore e fa un po’ meno male, quindi, che abbia dovuto mettere in stand by la sua carriera di tennista. Potrà tornare in campo l’anno prossimo e godersi, nel frattempo, le gioie della vita a due. Lei e Stefanos Tsitsipas, il greco che ha fatto breccia nel suo cuore, davvero non potrebbero essere più felici di così. Sono inseparabili e, soprattutto, in sintonia. Si definiscono anime gemelle destinate a incontrarsi e così, in effetti, sembrerebbe essere.

Ecco perché trascorrono ogni istante possibile in compagnia l’uno dell’altra e perché le cose si siano fatte ancor più serie fra di loro. Sono insieme anche ora che lo Us Open è terminato e che Stefanos avrà a disposizione qualche giorno di relax, prima che sia ora di volare a Shangai per l’attesissimo ritorno del Masters 1000 che non si era più tenuto dopo il Covid.

Incantevole Paula Badosa: bikini da impazzire

I due piccioncini sono in vacanza, sebbene non sia chiaro dove. Potrebbero essere tornati in Grecia, dove erano già stati questa estate spassandosela a bordo di un caicco. O forse, chissà, sono in Spagna, nella terra natale di lei. Sta di fatto che si stanno godendo, com’è giusto che sia, il mare e un po’ di sole.

E la Badosa, in questi giorni senza tennis, si sta letteralmente sbizzarrendo. Sui social network è sempre stata piuttosto attiva – infatti ha un sacco di follower – ma nelle ultime ore lo è stata ancor di più. Ha postato una marea di selfie e di fotografie da capogiro, come quella che abbiamo voluto portare alla vostra attenzione.

La splendida Paula indossa un succinto bikini di colore verde militare, con sopra un graziosissimo prendisole nero che non copre, però, in maniera eccelsa. Il suo lato A è a tutto schermo ed è del tutto ovvio che il paesaggio alle sue spalle, per quanto notevole, sia passato in secondo piano.