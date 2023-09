Gratta e vinci, pit-stop fortunato: la sorpresa era nelle patatine

Gratta e vinci, la sua storia “croccante” ha davvero dell’incredibile: se non fosse stato per quell’imprevisto, non sarebbe successo niente.

Non sempre le cose vanno come vorremmo o come avevamo programmato. Accade spesso e volentieri, infatti, che un contrattempo o un ostacolo imprevisto mandino completamente a monte i nostri piani, costringendoci ad un’inversione di rotta. Oppure, come in questo caso, ad un pit-stop inaspettato.

La storia che vogliamo raccontarvi oggi ha come protagonista una donna della Carolina del Nord. Marcia Finney, questo è il suo nome, un giorno era stata improvvisamente assalita – cosa che non ci stupisce affatto perché, ammettiamolo, succede sempre anche a tutti noi – da una voglia irrefrenabile. Voleva delle patatine e, per questo motivo, si era messa in macchina per raggiungere il supermercato più vicino alla sua abitazione. Peccato solo che, una volta giunta a destinazione, aveva scoperto che era chiuso. Ma lei, che nel frattempo continuava a sognare di gustarsi delle croccanti patatine standosene spaparanzata sul divano di casa, non ha demorso. Si è avviata, così, verso il punto vendita successivo, fermamente intenzionata a fare “rifornimento” di carboidrati prima di tornare indietro.

Si era dunque fermata in un minimarket nel quale non era mai entrata, essendo cliente fissa del supermercato che aveva scoperto essere chiuso. Aveva fatto scorta di patatine, pregustando la sua serata ad alto tasso di croccantezza, per poi aggiungere al conto, al momento di pagare quanto dovuto, un Gratta e vinci. Ne aveva scelto uno a caso, forse più interessata alle patatine che non alla possibilità di vincere una discreta sommetta.

Gratta e vinci, ricca grazie alle patatine

Marcia non era solita tentare la fortuna. Aveva acquistato quel biglietto d’impulso, come ha poi spiegato alla stampa, il che rende la sua storia ancor più incredibile. Come incredibile è pure il fatto che, anziché correre a casa a mangiare quello che agognava da ore, sia rimasta lì, al Mike’s Food Store, a grattare il tagliando da 25 dollari.

Dopo aver svelato tutti i simboli del suo Spectacular Riches, ha lanciato un urlo che gli altri clienti non hanno potuto fare a meno di sentire. A quel punto, ha iniziato a piangere. “Ho dovuto asciugarmi gli occhi e guardare di nuovo”, ha raccontato Marcia, che a quel tempo lavorava da Pizza Hut e che aveva appena vinto 100mila dollari. “Non è reale, non è reale”, continuava a ripetere all’interno del negozio, incredula al pensiero che la sua voglia di patatine avesse fruttato una somma così considerevole.