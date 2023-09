Gratta e Vinci, 500euro senza nemmeno un numero: cos’è successo

Gratta e Vinci, il moltiplicatore aiuta: la vincita con il 10X è importante e regala un sorriso. Ecco quello che è successo e dove

Oltre i soliti Gratta e Vinci, quelli che si trovano da diverso tempo nei tabaccai e da un poco di tempo anche online, ce ne sono altri che che permettono di moltiplicare la propria vincita.

In giro ce ne stanno diversi, e uno in risalto nell’ultimo periodo è quello del 50X, che ha un costo di 10euro sul mercato e che permette una vincita massima fino a 2 milioni di euro. La particolarità di questo tagliando, come si può tranquillamente intuire dal titolo, è il fatto che possa uscire proprio un 50X che potrebbe permettere di sognare in grande e di cambiare la propria vita che, con un sacco di soldi così come questi, verrebbe di certo stravolta. Insomma, il colpo potrebbe essere di quelli importanti anche se, in questo caso, non parliamo di niente del genere. Ma sicuramente un sorriso, il 10X uscito in questo biglietto, lo ha strappato.

Gratta e Vinci, ecco il 10X

La storia è raccontata da Agimeg.it, e svela una vincita pescata al Bar tabacchi La Palma a via del Torraccio di Torrenova 176 a Roma.

Il fortunato uomo non ha pescato nessun numero vincente, ma ha grattato appunto il moltiplicatore e sotto lo stesso ha trovato 50euro. Quindi, moltiplicato per 10, ha portato a casa una bella somma di 500euro. Inutile dire che sarebbe potuta andare decisamente meglio e chissà quello che ha pensato nel momento in cui ha visto questo bonus, ma non possiamo nemmeno dimenticare che sarebbe potuta pure andare peggio, se avesse pescato 10euro oppure 20euro, che sono le altre due vincite che si trovano in questo tagliando. Insomma, il moltiplicatore un sorriso lo ha strappato davvero.