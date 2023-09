L’eterna rivalità fra Francia e Italia: “Domenech odiava gli italiani”

Raymond Domenech, dal 2004 al 2010 commissario tecnico della nazionale francese, non ha mai goduto di molta simpatia in Italia, e a quanto pare lui stesso non sopportava troppo gli italiani.

Al caro Domenech è rimasta sullo stomaco la finale del campionato mondiale del 2006. Ma a quanto pare la sua avversità all’Italia e agli italiani è più antica. Lo ha raccontato il francese Sebastien Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Frey ha parlato a lungo di Demenech e di Nazionale italiana.

“Sono stato fatto fuori dalla Francia da Domenech perché giocavo in Italia e lui odiava gli italiani“, ha raccontato l’ex portiere nerazzurro. “Faceva teatro e si era convinto che gli astri condizionassero le prestazioni. Sono le pazzie di un personaggio… Mi ha detto in faccia che non voleva convocarmi perché giocavo in Italia. Gli dissi in Under 21 che non volevo più giocare con lui...”

“Mi obbligava a saltare la partita dell’Inter e poi mi metteva in panchina“, ha continuato Frey. “Lo faceva anche con Dalmat. Mi disse che non poteva vedere gli italiani. Nella sua ottica, in questo modo, faceva un dispetto agli italiani”.

L’intervistato ha parlato anche della questione Pogba: “Per me è un dispiacere vedere Pogba in questa situazione. Vedeva la luce in fondo al tunnel… In caso di doping la Juventus ha il diritto di chiedere un risarcimento danni al pari dei suoi sponsor. Il rapporto si potrebbe chiudere anche immediatamente, se non erro. In pratica questa storia potrebbe togliergli tutto. Potrebbe essere la sua fine”.

L’ex portiere francese ha voluto difendere Donnarumma dalle critiche che lo hanno recentemente investito. “Mi sono sentito spesso con Donnarumma, che è una persona eccezionale. Gigio è stato massacrato per un’incertezza. C’è un errore. Dopo gli Europei tutti dicevano che era il portiere più forte del mondo. Ha sbagliato talvolta, ma metterlo in discussione prima di una partita così importante non ha nessun senso“.

Secondo Frey, Donnarumma oggi è un portiere ancora forte: ha esperienza ed è uno dei leader della Nazionale, anche se ha soli ventiquattro anni. E per questo è ingiusto giudicarlo con tanto livore: “Il popolo italiano non è obiettivo su Donnarumma”.

“Spalletti ha provato a calmare le acque su Donnarumma, è stato molto bravo ed intelligente“, ha concluso l’intervistato. “In un’amichevole, però, sarei ben contento di vedere all’opera Vicario e Meret. Ma questa è una partita ufficiale, ed è giusto che giochi lui! Anche Meret era accusato di non essere bravo con i piedi. Ricordate? Era stato addirittura preso Ospina per questo motivo. Io sono tre anni che dico che Meret è un giocatore fortissimo…”