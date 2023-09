Alternativa a Donnarumma: “Sbagliato definirlo scarso, ma…”

In tanti, dopo il pareggio della Nazionale contro la Macedonia del Nord, continuano a chiedersi se Spalletti possa aver bisogno di considerare un’alternativa a Donnarumma.

L’Italia si è spaccata in due: c’è chi critica aspramente il portiere titolare della Nazionale e chi cerca di difenderlo attraverso l’analisi storica delle sue prestazioni. Anche Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di TvPlay, per parlare dell’errore di Donnarumma contro la Macedonia del Nord con la maglia dell’Italia e di una possibile alternativa da schierare contro l’Ucraina.

Secondo il noto giornalista sparare a zero sul portiere del PSG, oggi, è fondamentalmente ingiusto e controproducente. Anche se ci sarebbero alcuni fatti che dimostrerebbero un’involuzione dell’ex Milan.

“Servirebbe più equilibrio su Donnarumma. E prima di sparare sentenze bisognerebbe fare un’analisi“, ha esordito Biasin. “Non bisogna pensare a un’alternativa a Donnarumma per la Nazionale, ma secondo me ciò non significa che non abbia senso riconoscere alcuni problemi legati alle sue prestazioni“.

Secondo il giornalista di Libero, negli ultimi anni, l’ex portiere del Milan non è migliorato abbastanza. “Il suo processo di crescita si è rallentato. Nel 2023 alcuni allenatori chiedono ai portieri attitudini specifiche che a Donnarumma mancano, come il gioco con i piedi. Se non lo fai, devi essere perfetto fra i pali. E lui non lo è stato di recente”.

“Il fatto che in Italia si discuta di Donnarumma in vista della partita contro l’Ucraina è assurdo. Ma è comunque un sintomo che rivela che qualcosa non va per il verso giusto nel suo modo di giocare. Ovviamente non possiamo dire che sia scarso, ma di certo non è più il portiere fortissimo visto anni fa“, ha poi dichiarato il giornalista.

Donnarumma criticato dagli italiani: “Non serve un’alternativa, ma…“

“Luis Enrique, potendo scegliere, prenderebbe un altro portiere? Questa è la domana che mi faccio”, ha continuato Biasin. “De Zerbi lo vorrebbe come allenatore? Mi pare che ci siano delle dichiarazioni chiare di Luis Enrique su Donnarumma. Il portiere non deve avere i piedi buoni, ma l’idea giusta in fase di impostazione. E questo, forse, è un limite evidente per il portiere della Nazionale”.

Infine Biasin ha anche parlato del caso Pogba. “La speranza è che Paul Pogba possa spiegare la propria posizione e chiarirla subito, come accaduto per Palomino, che ha dimostrato che lo ha fatto involontariamente. Questa è la speranza“.

“In caso contrario“, ha concluso l’intervistato, “per lui non si prospetta nulla di buono. Le squalifiche per questo genere di cose sono molto lunghe e per lui significherebbe che la sua carriera sarà ulteriormente compromessa”.