Gratta e vinci, la “voce” e l’incredibile scoperta: lo sapeva già

Gratta e vinci, questa sì che è una di quelle storie che fanno accapponare la pelle. Stenterai a crederci, ma è tutto vero.

La maggior parte delle persone gioca in maniera sistematica. I giocatori occasionali, in effetti, sono molti di meno rispetto a quelli che programmano le proprie “puntate” e che stanno sempre bene attenti a non perdersi neanche un’estrazione del Lotto o del Superenalotto.

Gli aspiranti Gastone meno incalliti, invece, ci provano solo di tanto in tanto. In genere non sono pazienti e non decidono quasi mai, alla luce di ciò, di affidarsi al calcolo delle probabilità e alle estrazioni del martedì, del giovedì e del sabato. Preferiscono qualcosa di più sbrigativo e soprattutto immediato come, ad esempio, gli intramontabili Gratta e vinci. Le lotterie istantanee rappresentano la soluzione ideale, infatti, per quanti vogliono tentare il tutto per tutto e togliersi subito lo sfizio del gioco. Non c’è alcuna programmazione o premeditazione, insomma, dietro il loro tentativo di sbancare il jackpot. Comprano biglietti a sentimento, senza badare troppo alla statistica, ai numeri ritardatari e così via.

Prendiamo la storia di questa donna del South Carolina, ad esempio. Non la si può definire una giocatrice incallita, perché acquistare Gratta e vinci non rientra proprio nelle sue abitudini. Eppure, inspiegabilmente, nei giorni scorsi si è appositamente recata in un negozio della sua città per comprare un grattino.

Gratta e vinci, nulla accade mai per caso

Non lo aveva pianificato, ed è proprio questo il punto. Era alla guida della sua auto quando “qualcosa”, come si evince dal suo racconto, l’ha spinta a fermarsi in un negozio di alimentari di Little River, nella contea di Horry, e a giocare alla lotteria. E così, ha parcheggiato la sua vettura ed è entrata nell’attività.

Assecondando la sua sensazione, ha acquistato un tagliando al Food Lion, sulla Highway 17. Ha grattato il suo biglietto, del valore di 10 dollari, in auto, nel parcheggio. Una volta scoperti tutti i simboli, si è resa conto che quel grattino nascondeva un premio pari a 300mila dollari. Visibilmente sotto shock, ha telefonato a suo marito annunciando la bella notizia. L’uomo, dal canto suo, l’ha esortata a ricontrollarlo in maniera più accurata e a fare ritorno a casa, cosicché potessero appurare insieme se fosse effettivamente vincente o meno.

La donna aveva ragione, non c’era trucco e non c’era inganno. Sarebbe una storia come tante altre, se non fosse per quella “voce”, per quella sensazione che l’aveva improvvisamente “assalita” e spinta a giocare al Gratta e vinci. Avete anche voi i brividi?