Badosa e Tsitsipas, Australia a luci rosse: un doppio misto da sogno

Badosa e Tsitsipas, un altro sogno premonitore per la bella spagnola? L’incredibile rivelazione della tennista spagnola.

Non ha mai voluto raccontare apertamente i dettagli del suo sogno a luci rosse. Fermo restando che il suo silenzio, unito all’imbarazzo che le colora di rosso le gote ogni volta che ne parla, ci ha fatto intuire ugualmente di che tenore fosse. Non ci voleva un genio, in effetti, per capire che si era trattato di un sogno piccante.

Che, come nella più bella delle favole, si è avverato. Almeno parzialmente. Già, perché sembra proprio che quello non sia stata la sola volta in cui Stefanos Tsitsipas è stato protagonista dei dolci sogni di Paula Badosa. Non stavano ancora neanche insieme quando la tennista spagnola ha “vissuto”, mentre dormiva, una storia d’amore con il greco più famoso del tennis. Il suo inconscio aveva come profetizzato quello che poi sarebbe accaduto di lì a qualche mese. In quell’universo parallelo, benché lei a quel tempo facesse coppia con il modello cubano Juan Betancourt, loro due erano già una cosa sola. Proprio come lo sono ora, che possono finalmente viversi alla luce del sole e che sono follemente innamorati l’uno dell’altra.

Ma il sogno della Badosa, dicevamo, non è stato scandito solo ed esclusivamente dalla passione che li ha poi travolti all’improvviso. La splendida spagnola, ferma ai box per via di un infortunio, aveva immaginato ben altro, durante quel sonno così evidentemente “tormentato” ma rivelatore.

Badosa e Tsitsipas sognano la terra dei canguri

Paula è tornata a parlarne nelle scorse ore, raccontando di come il suo desiderio più grande coincida alla perfezione con la prima parte di quel sogno che le ha aperto gli occhi sul suo interesse per l’affascinante Stefanos.

“Spero di poter essere abbastanza in forma – ha detto a Claytenis – per partecipare agli Australian Open e giocare il doppio misto con Stefanos. Lui sogna vincere gli AO e spero che un giorno riusciremo a realizzare quel sogno insieme. Lavoriamo entrambi molto duramente e ci spingiamo e ci motiviamo a vicenda ogni mattina per essere la migliore versione di noi stessi. E questo è qualcosa che mi piace davvero condividere con lui. Condividiamo la stessa passione – ha aggiunto – e questo ci aiuta a migliorare ogni giorno. Sarebbe incredibile e lotteremo per questo. Vediamo se i sogni diventano realtà”.

Con il primo è andata bene, dal momento che la passione è poi esplosa per davvero. Avranno la stessa fortuna nella terra dei canguri, quando scoccherà l’ora dello Slam australiano? Perché allora sì, che vivrebbero per sempre felici e contenti…