Tennis, nessuna pietà per i tifosi | Supersexy all’Arthur Ashe Stadium

Tennis, sugli spalti come sul red carpet: la tifosa d’eccezione ha estasiato il pubblico dell’Arthur Ashe Stadium di New York.

Che debba calcare un palcoscenico o percorrere la passerella di un lido balneare, sfilare in passerella o lungo un red carpet, non fa alcuna differenza. Nessun dettaglio del suo look è mai lasciato al caso, essendo lei un personaggio noto che ha saputo imporsi, oltre che per il suo ruolo assai insolito, soprattutto con il suo stile inconfondibile.

Vi sfidiamo a trovare, tra gli spalti dell’affollatissimo Arthur Ashe Stadium di New York, qualcuno che sia più elegante e in tiro di lei. E per lei intendiamo, in questo caso, la mitica Rachel Stuhlmann, che per chi non la conoscesse è l’influencer del tennis numero 1 al mondo. Nonché la più sexy di tutte, considerato il suo fisico avvenente e gli abiti disinibiti che tanto ama indossare. Quegli stessi abiti che sono protagonisti ogni giorno dei suoi scatti mozzafiato e che tanti cuori fanno battere all’unisono ogni volta che la brunetta dalle curve pericolose decide di postare sui social network.

Cosa che, fortunatamente, essendo lei molto attiva specialmente su Instagram, accade piuttosto spesso, per la gioia dei suoi sempre più numerosi sostenitori.

Tennis, l’abito illegale mette in ombra tutto il resto

Ecco perché quando, nei giorni scorsi, ha fatto tappa al Flushing Meadows, è riuscita a mettere in ombra tutto il resto. Ha rubato la scena al match in corso e ai tennisti, la bella Rachel, che per la sua incursione allo Slam a stelle e strisce ha optato, in effetti, per un look che pur volendo non sarebbe passato inosservato.

Pur essendo giorno aveva indosso un abito da gran soirée, ornato da una scollatura profondissima che ha acceso i riflettori sul suo décolleté, anch’esso mozzafiato. Uno spacco vertiginoso ha completato questo look che non lasciava spazio all’immaginazione e che le ha permesso di brillare in un Arthur Ashe Stadium affollato come non mai.

Voleva diventare come Paige Spiranac – la sua omologa del golf – la Stuhlmann e bisogna ammettere che non solo c’è riuscita, ma che sembra addirittura destinata a sorpassarla. Perché l’allievo, a volte, si sa, supera di gran lunga il suo maestro. E potrebbe essere proprio questo il caso, considerato il fragoroso applauso e l’ovazione con cui la splendida Rachel dalle curve d’oro è stata accolta dai tifosi newyorkesi. Che, ne siamo certi, avranno fatto una gran fatica a concentrarsi sulla partita, con quella bellezza stratosferica a portata d’occhio…