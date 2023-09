Sara Croce, abito con vista mozzafiato: social in tilt

Sara Croce, questa volta ha proprio deciso di spingersi oltre ogni limite sfoggiando un abito con vista mozzafiato. I social sono andati in tilt.

L’amatissima modella ed influencer riesce sempre a superarsi. Questa volta, la splendida Sara Croce è riuscita ad incantare tutti con uno scatto da far girare la testa, sfoggiando un look iconico e facendo alzare inevitabilmente le temperature su Instagram. Il vestito ha una vista mozzafiato e mantenere la calma davanti ad uno spettacolo simile non è proprio possibile.

Il pubblico ha imparato a conoscerla a Ciao Darwin, trasmissione a cui ha preso parte vestendo i panni di Madre Natura. Per Sara Croce, d’altronde, non è stata affatto difficile ricoprire il ruolo, sfoderando una classe ed una sensualità davvero uniche. In seguito all’esperienza, è entrata a far parte del cast di Avanti un altro in qualità di Bonas.

Già da prima del suo debutto sul piccolo schermo, l’affascinante modella si è fatta notare per la sua partecipazione a Miss Italia. Sara non si è aggiudicata la vittoria del prestigioso concorso di bellezza, tuttavia si è affermata al quarto posto ed è stata premiata con la fascia di Miss Miluna Lombardia e Miss Tricologia. Successivamente ha cominciato a dividersi tra spot e passerelle, guadagnandosi una notevole popolarità.

Sara Croce, l’abito è sensazionale: Instagram in delirio per Madre Natura

Per la stagione televisiva 2022-2023, la Croce ha ceduto il ruolo di Bonas alla collega Sophie Codegoni. E sebbene nell’ultimo periodo le sue apparizioni televisive siano diminuite, il suo seguito sui social non fa altro che aumentare. Su Instagram può vantare un profilo da 1 milione di follower, sempre pronti a supportarla e riempirla di like e commenti sotto ad ogni suo post.

Di recente, la meravigliosa Sara ha sorpreso questi ultimi con un carosello di foto da togliere il fiato. Le immagini sono tratte da uno dei tanti servizi fotografici di cui è spesso protagonista e sono assolutamente meravigliose. Come si può notare dallo scatto qui sopra, l’influencer ha indossato un abito davvero sensazionale, con aperture laterali sui fianchi che lasciano intravedere le sue fantastiche curve.

Il suo sguardo profondo è puntato lontano dall’obiettivo, mentre i capelli biondi sono sciolti sulle spalle. “Incantevole” ha commentato un fan, “La più bella” è stata la risposta di un altro. I complimenti, sotto al post, sono innumerevoli e tutti sembrano d’accordo su una cosa: la Croce è senza dubbio una delle personalità più affascinanti del momento, dotata di uno charme naturale che ha fatto breccia nel cuore di migliaia e migliaia di persone.