Le riserve su cui punta Inzaghi: “Occhio a Sanchez e Klaassen”

Inzaghi ha chiesto e ottenuto di avere due alternative per ogni ruolo: ecco cosa aspettarsi dagli ultimi arrivati Sanchez e Klaassen.

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di TvPlay per svelare alcune delle impressioni rivelategli da Inzaghi nel corso di una chiacchierata. Secondo il giornalista, l’allenatore punterà su tutti, compresi Alexis Sanchez e l’olandese Klaassen.

“La cosa che mi ha stupito di più dell’Inter è la grande differenza con la passata stagione“, ha esordito Biasin. “Nel primo mese lo scorso anno perse quattro partite e disse addio allo Scudetto. Era una non-squadra. Quest’anno invece è ripartita da Istanbul, con la consapevolezza di essere squadra forte“.

Per il giornalista, a prescindere dal mercato, ora i nerazzurri scendono sempre in campo convinti e per fare il loro gioco. “La cosa bella è l’idea di calcio al netto delle prestazioni del singoli”.

“Thuram mi ha impressionato con prestazioni buone nelle prime uscite. A dire il vero non mi aspettavo tanta qualità in tutto il repertorio“, ha continuato Biasin. “Corre, è presente in zona goal, si fa trovare nel posto giusto: ho visto un attaccante completo. Devo capire se è sempre così o se sarà un giocatore forte ma non così. Ma quello visto contro Fiorentina e in Nazionale è un super attaccante”.

Inzaghi punta su Sanchez e Klaassen: “Il problema del cileno è già stato risolto“

“La mia chiacchierata con Inzaghi mi ha portato a puntare al Fantacalcio su alcuni giocatori che tutti pensano non giocheranno”, ha poi svelato Biasin. “Chi sono i titolari dell’Inter? In una squadra con tante scelte ci sono quindici titolari. Gli undici li inserisce a seconda dei parametri. Ed è sbagliato dire che Frattesi è meno titolare di Mkhitaryan. Abbiamo visto la stessa formazione nelle prime giornate perché c’era bisogno di ripartire con le certezze avendo cambiato tanto”.

“Klaassen e Sanchez al Fantacalcio costano poco e giocheranno tanto. Da quello che so io il problema di Sanchez è già stato risolto. Per quello che so è bello pimpante e fa trottare anche i compagni”.

“Non credo a Frattesi preludio alla cessione di Barella“, ha concluso il giornalista. “Ma non dirò che l’Inter non vende nessuno. È possibile che un giocatore porti una plusvalenza, ormai lo abbiamo capito. Ma non so se la porterà Barella o Frattesi stesso, o Thuram o Lautaro. So che in un modo o nell’altro non è bello vederli partire e arrivare, ma mi fido dell’Inter. Pur vendendo i più forti sono sempre lì in testa“.