Tennis, riflesso incandescente | Bikini esplosivo: curve incontenibili

Tennis, il riflesso è incandescente: lo scatto in bikini ha mandato i fan in delirio. Impossible resisterle.

La sua bellezza fuori dal comune ha fatto breccia nei cuori di tantissime persone. Resistere al suo charme è veramente impossibile. Sui social, la meravigliosa tennista non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le fantasie dei seguaci: le sue foto sono una più spettacolare dell’altra ed il merito è tutto del suo fascino incantevole. Di recente, ha deciso di esagerare con un selfie allo specchio davvero bollente mandando Instagram in fiamme.

Gli appassionati di tennis hanno ormai imparato a conoscerla. La meravigliosa giocatrice si è avvicinata da giovanissima alla disciplina e, nel corso degli anni, è riuscita a farsi strada raggiungendo una certa notorietà, sebbene non spicchi tra le campionesse più grandi del settore. Nel 2018 ha preso parte agli Internazionali d’Italia e, nonostante non sia riuscita ad ottenere il risultato desiderato, si è guadagnata le simpatie del pubblico, che ha conquistato.

I presenti sono rimasti a bocca aperta quando Monica Kilnarova è scesa in campo. L’atleta ha fatto colpo su tutti con il suo charme e la sua presenza ha continuato ad essere ricordata per diverso tempo. Oggi, però, la giocatrice originaria della Repubblica Ceca sembrerebbe aver deciso di mettere da parte la carriera di tennista. È da oltre un anno, infatti, che non partecipa ad un match.

Tennis, meravigliosa Monica Kilnarova: il selfie allo specchio lascia tutti a bocca aperta

Il suo allontanamento dal tennis non le impedisce di continuare a far sognare i suoi ammiratori. Monica è molto attiva sui social, dove interagisce quotidianamente con i fan mostrandosi nella sua vita di tutti i giorni. Tra viaggi, momenti di relax, shopping e giornate in compagnia delle sue amiche più care, la giocatrice non smette mai di tenere aggiornati i tanti e affezionati follower.

Questi ultimi hanno perso totalmente la testa per lei e, ad ogni suo post, non perdono occasione per sottolineare quanto sia affascinante ed irresistibile. La tennista – con i suoi capelli biondi, i lineamenti delicati ed un fisico da urlo – può vantare un profilo Instagram da quasi 45 mila seguaci.

Di recente, ha deciso di sorprendere tutti con un selfie allo specchio che ha alzato di gran lunga le temperature sul social. Nella foto, la splendida Monica indossa un bikini che le sta davvero meravigliosamente, mettendo in risalto il suo décolleté e la sua silhouette scolpita. Sopra al costume, una vestaglia a rete lasciata aperta.

I suoi capelli sono sciolti, ad incorniciare il suo bellissimo viso. La tennista guarda nell’obiettivo con il suo sguardo incantevole: lo scatto deve aver fatto girare la testa a tantissimi utenti, i quali non hanno esitato a sommergerla di like e complimenti, come di consuetudine.