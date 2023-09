Sorpresa Thuram: “Dzeko e Lukaku erano superiori in qualcosa”

Marcus Thuram ha positivamente colpito i tifosi intersti, che sembrano aver già dimenticato Lukaku e Dzeko.

Un goal, un rigore procurato e un assist: contro la Fiorentina, Markus Thuram ha dimostrato di poter giocare da regista avanzato come Dzeko e da riferimento offensivo come Lukaku.

Ne ha parlato Emanuele Rizzi, giornalista di Adnkronos, intervenuto ai microfoni di TvPlay ai microfoni di TvPlay. Rizzi ha discusso di Nazionale, del caso plusvalenze e di derby. Infine ha voluto confrontare la nuova Inter di Thuram con quella di Dzeko e Lukaku.

L’intervento ha cominciato trattando i guai giudiziari dei bianconeri. “È quantomeno singolare che nel caso Juventus abbia pagato solo una squadra. Il presidente Gravina vuole che la giustizia sportivi funzioni, e funzioni bene, e si è espresso in maniera decisa su questa vicenda. Ha detto che deve risolvere la questione. Ci stanno sicuramente lavorando”, ha detto Rizzi.

“L’addio di Mancini è stato un colpo forte per tutto l’ambiente“, ha continuato il giornalista. “La FIGC ha reagito bene prendendo il meglio che c’era sul campo“. Secondo Rizzi la FIGC è stata anche fortunata, dato che il meglio sulla piazza era senza squadra.

“Spalletti ripartirà da quelli che conosce meglio, con il blocco Napoli. Di Lorenzo, con Raspadori che giocherà da vedere se da subito o a gara in corso… Può fare meglio di Mancini. Mi auguro un 3-0 e un cammino che ci porti all’Europeo e poi al Mondiale”.

Thuram fa bene all’Inter: “Ma Dzeko e Lukaku mancheranno“

“Mi aspetto un bel derby“, ha continuato l’intervistato. “Inter e Milan sono quelle che stanno giocando meglio. L’Inter è più coperta in tanti ruoli, il Milan ha cambiato molto e infatti Pioli ne ha inseriti pochi finora, Non credo che cambi qualcosa per il prosieguo del campionato. Immagino che la formazione titolare dei rossoneri sarà questa per quasi tutta la stagione”.

“L’Inter in prospettiva si è rafforzata con Thuram“, ha poi aggiunto Rizzi, “ma perdendo Lukaku e Dzeko è venuto meno qualcosa sul colpo di testa e sull’esperienza. Bisogna vedere quanto tempo riesce a reggere questi livelli, Thuram”.

Secondo il giornalista, Thuram è forte ma non potrà garantire trenta partite da protagonista, poiché manca di esperienza. Una dote che invece non mancava al bosniaco e al belga.

L’ultimo commento è sul colpo dei giallorossi di fine mercato: “La Roma per Lukaku ha fatto uno sforzo importante… Vediamo se ripagherà la fiducia. Dia ha fatto bene solo nella passata stagione, non è un campione”.