Gratta e vinci, cambio olio e cambio vita: dalle stalle alle stelle

Gratta e vinci, ne ha scelto uno a occhi chiusi e la sua vita è cambiata da così a così: è tornata a sorridere.

Lucia Forseth aveva vissuto alla giornata per anni. Era una senzatetto, ma sognava di sbarcare il lunario. Oggi, la sua vita è completamente diversa. Sta per conseguire una laurea, che le permetterà di avviarsi al successo professionale, e tra poco convolerà a nozze con la sua anima gemella.

Nel mese di maggio, la sua quotidianità ha preso una piega totalmente inaspettata. Con la sua auto si è recata dal meccanico per un “intervento” di routine: un semplicissimo cambio olio. Nell’attesa, si è recata nel punto vendita Walmart che si trovava a qualche metro di distanza dall’officina. Mentre si aggirava tra gli scaffali, le è venuto un lampo di genio: comprare un Gratta e vinci, che non si sa mai cosa la fortuna possa riservarti. Ha passato in rassegna l’ampia selezione di tagliandi disponibili e ne ha scelto, totalmente a caso, uno. Sì, a caso, perché Lucia ha chiuso addirittura gli occhi, al momento di decidere su quale valesse la pena puntare. La sua mano ha così tirato fuori dalla pila un grattino della serie The Golden State; dopodiché, si è recata all’esterno del supermercato.

Una volta fuori, in attesa che il suo meccanico di fiducia terminasse il lavoro, ha tirato fuori il biglietto e, con una monetina, ha iniziato a rimuovere la patina argentata. La donna di Pittsburg ha pensato, in un primo momento, di aver vinto una cifra irrisoria, la stessa che aveva speso per comprare quel tagliando. Dopo averlo ricontrollato, si è però resa conto che le cose non stavano esattamente in quel modo.

Gratta e vinci, Lucia è “tornata” a casa

Nel suo Gratta e vinci c’era, udite udite, un premio del valore di 5 milioni di dollari, il massimo che si possa vincere con i tagliandi della serie The Golden State. Tra laurea e matrimonio la sua vita era già cambiata radicalmente, ma questa vincita stratosferica è stata decisamente la ciliegina sulla torta.

“Sei anni fa ero un senzatetto – ha raccontato la fortunatissima Forseth – Quest’anno mi sposerò, conseguirò la mia laurea e ho vinto 5 milioni di dollari. Non pensi mai di avere la possibilità di vincere. È solo casuale… non avrei mai pensato che potesse succedere a qualcuno come me”.

Come userà il denaro Lucia? Semplice, comprerà per sé e per il suo futuro marito quello che troppo a lungo le è mancato: una casa sicura in cui rifugiarsi a fine giornata. Come nella più bella delle favole.